El próximo edil de DO aviva la crisis municipal: "Aún no decidí si estaré en el grupo de Jácome"

"Tomo posesión el próximo miércoles en un pleno como concejal en Ourense, pero aunque me haya presentado a las elecciones por la lista de Democracia Ourensana no tengo claro si me voy a quedar en el grupo de DO con el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, o si iré al grupo de no adscritos. Es un momento muy difícil. A ver qué proyecto me presenta Jácome, pero en cualquier caso trabajaré en clave de Ourense, sin bloquear la gestión", reconocía ayer Telmo Ucha.

Esas dudas inesperadas, que dice no despejará hasta la próxima semana, han avivado la ya profunda crisis de gobierno del Concello de Ourense, con un alcalde, Gonzalo Pñérez Jácome, que se mantiene en el cargo con solo dos concejales afines y que ha creado incógnitas, pues si el nuevo concejal decide pasar al grupo de no adscritos, facilitaría una moción de censura en la ciudad.

Una moción en la que incluso podrían quedar fuera PP y los críticos de DO, pues al no ser el nuevo concejal un tránsfuga, bastaría con la mayoría simple de 14 escaños, resultante de sumar el voto del futuro edil del grupo de no adscritos a los 9 de PSOE, 2 de BNG y 2 de Ciudadanos.

"No me presionen. Dije que no iba a hablar con nadie y no lo hice. Les he cogido a ustedes porque no sabía que era un periódico, pensé que era una llamada del Sergas para una cita médica que estoy esperando", reconoce con humor. "Tampoco pienso en la moción de censura", explica el futuro concejal, que afirma que tras tomar posesión como edil tiene cinco días de plazo para decidir dónde se queda. "Claro que creo que debería estar en el grupo de DO, el partido por el que me presenté a las elecciones; pero ahora mismo hay una problemática en la ciudad que hay que solucionar y Gonzalo tiene que demostrarme si tiene proyecto".

Una decisión doblemente difícil, pues Ucha además de haber sido ya edil de DO en la oposición en el anterior mandato es en la actualidad el secretario de Jácome en la Alcaldía.

Por eso ayer el hombre que hasta ahora lo había dado todo por Jácome estaba nervioso. El nuevo concejal se hizo también viral en las redes el pasado año como protagonista de un vídeo en el que aparecía en compañía del entonces candidato a la Alcaldía de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, grabando a un Policía Local de la ciudad mientras lo interpelaban por haber estacionado su coche en un lugar prohibido y por haberles atropellado en su huida. Ambos acabaron en el juzgado con denuncias cruzadas,

"Simplemente, es difícil tomar una decisión. Debo pensar. Pero lo que sí garantizo es que trabajaré en clave de Ourense, aunque no esté en el grupo de Jácome, y para eso asistiré a las juntas de gobierno local", advierte a los que ya le acusan de posible traición a su amigo y alcalde. "Iré a la junta de gobierno porque para mí es prioritario que no se bloqueen esos 20 millones de ayuda para los autónomos que debe liberar el Concello".

La toma de posesión de este miembro de la lista de Democracia Ourensana al Concello era la esperanza blanca de Jácome para recuperar parte de su escueta gobernabilidad, y poder convocar juntas de gobierno para lo que necesita un mínimo de tres concejales; ahora tiene solo dos. El resto ha dado plantón tras romperse el bipartito.

Telmo Ucha va a cubrir el escaño de Mario González, uno de los ediles que denunció a Jácome en Fiscalía por supuesta irregularidad en las gestión de cuentas del partido. Ahora mismo el propio alcalde y Armando Ojea son los restos de un grupo de 7 ediles de DO, de los que 5 fueron los que denunciaron a Jácome ante Fiscalía por esas supuestas irregularidades contables y por las mordidas" de su sueldo que pedía, supuestamente, a sus asesore.

Eso supuso que el PP rompiera de inmediato el pacto de gobierno con DO en Ourense dimitiendo los ediles populares de sus competencias y dejando por tanto al pírrico gobierno de DO, con dos ediles y nueve carteras de gobierno.

El pleno del viernes 11 en el que 24 de los 26 concejales que había en ese momento en el Concello aprobaron la moción del BNG que pedía la dimisión de Jácome, solo aceleró la soledad del alcalde que insiste que hay una trama de PP y sus ediles díscolos para quitarle la Alcaldía.