Nuevo SOS de la protectora de animales: "Debemos pagar las facturas y no damos"

La Protectora de Gatos y Perros volvió a lanzar un SOS por redes sociales ayer al sumar las facturas de los gastos de alimentos, análisis y medicamentos de los más de 300 animales, entre perros y gatos.

La perrera municipal pidió la colaboración ciudadana para sufragar gastos derivados del día a día y de los incrementos de abandonos de lactantes en los últimos meses. Fuentes de la protectora explican que "necesitamos la ayuda de la gente, porque no podemos hacer frente a estos gastos que tenemos. No podemos pagar las facturas de medicación, veterinarios, análisis y demás cosas de este mes. Y lo peor es que no sabemos cuánto durará está situación. Por ahogar las facturas que tenemos suman 4.529 euros".

Y añaden que "estamos desesperados no podemos hacer frente a todos estos gastos y todos los animales dependen de nosotros. La situación actual del Concello también nos afecta a nosotros y no nos han dado la ayuda de agosto y parece que la de septiembre tampoco llegará. Todos los pagos están paralizados pero los animales siguen necesitando medicinas, veterinarios...". Desde Progape piden solidaridad y señalan que cualquier ayuda o cualquier persona que quiera hacer una donación económica se ponga en contacto con la perrera municipal.

250 perros y 80 gatos tiene alrededor la perrera municipal que "necesitan ayuda". Vuelven a pedir ayuda económica para paliar los gastos derivados de la atenciones mínimas a los animales que están en unas instalaciones que serán reformadas en menor medida si se aprueba una modificación en el siguiente pleno extraordinario.