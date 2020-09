Los vecinos de Ourense, al límite por los incendios: "No se cobró una vida de milagro"

Galicia coge aire tras la infernal semana vivida a raíz de los incendios forestales registrados -en la actualidad estabilizados o extinguidos- después de cinco días negros y más de 9.000 hectáreas en el conjunto de Galicia, gracias a las lluvias caídas en las últimas horas.

En el ayuntamiento de Bueu, el incendio registrado en la Isla de Ons se encuentra extinguido tras afectar a 3,4 hectáreas, todas ellas dentro del Parque Nacional de las Illas Atlánticas. Los incendios que había en la provincia de Ourense han sido extinguidos, en Montederramo, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Cernado, Manzaneda-Paradela y Lobios, Vilar de Barrio y Muíños, después de quemar miles de hectáreas.

Con la situación más tranquila, los vecinos de las localidades afectadas claman ahora por una solución tras lamentar que todos los años ardan las mismas zonas por los fuegos. "Es necesario cambiar la política de incendios y empezar a hacer algo, esto no puede seguir así. Esta vez no ardimos pero la próxima vez no sabemos", ha comentado Maricarmen, una vecina de San Cristovo, en Monterrei, uno de los ayuntamientos que cada año se ven golpeados por los incendios.

Los vecinos critican la falta de coordinación para atajar estos incendios, tal y como apunta esta vecina, quien advierte: "Que el conselleiro -de Medio Rural- diga lo que quiera. Allí no apareció nadie. No ardimos porque no coincidió", ha apostillado.

En medio de la desesperación, urgen a los partidos políticos a gestionar el monte y "que se interesen más por el rural" y no los dejen "abandonados", tras recordar que tienen "los mismos derechos" que los que viven en Madrid y Barcelona o Santiago. "Si no hay ganadería, si no hay árboles, dentro de poco, todo esto va a ser un desierto, no podemos dejar que la provincia de Ourense muera así"; han coincidido los afectados, mientras se preguntan "qué intereses puede haber" para que "todos los años" ardan las mismas zonas.

En la misma línea, un vecino de Carzoá, en Cualedro, que se llama Tomás, resumía en una sola palabra lo vivido este fin de semana en este municipio: "Miseria". "Fue una situación lamentable. Nunca pensé que fuese a vivir una situación así, fue muy duro", ha apuntado Tomás, quien ha resaltado el duro esfuerzo de los vecinos a la hora de "salvar las viviendas el pueblo" y "evacuar a los mayores" tras asegurar que "no hubo ningún tipo de protocolo de evacuación".

"En el descontrol lo único que mantuvo esto fue la actuación de los propios vecinos"; ha agregado este joven, quien para resumir la situación aclara que no es que el fuego llegase a situarse próximo a las casas sino que "llegó literalmente al medio del pueblo". "No se cobró una vida humana de milagro", ha apuntado Tomás, que insiste en que "no es cuestión de economía ni de política sino de humanidad". Y concluye: "Mucha preocupación por recuperar el rural pero están haciendo todo lo contrario. Se olvidan de nosotros".