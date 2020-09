Piden 9 años por una agresión sexual en un pub: "Intenté gritar pero nadie me oyó"

D.T.F. no declaró ayer ante el juez de la Audiencia Provincial en la vista en la que está acusado como presunto autor de un delito de agresión sexual con agravante de género en un pub de la ciudad. El acusado se mostró en desacuerdo por la solicitud de la pena del Ministerio Fiscal que le pide 9 años de prisión.

La víctima de la presunta agresión se sentó para declarar lo sucedido y narrando los hechos: "Entré sobre las 3:00 de la mañana al pub y lo vi en la barra, no sé quién empezó a hablar con quién, pero fuimos al baño a consumir una raya de cocaína".

Tras consumir, según la mujer, el hombre se avalanzó sobre ella tocándole los pechos e intentando tener relaciones sexuales. La mujer señaló que "me puso el antebrazo en el cuello y claro como él es más grande y más fuerte, no me pude defender. Si que es cierto que le dije que no y le di patadas para que me dejara, pero no me dejó. Me bajó los pantalones y las bragas y me penetró". El Ministerio Público le preguntó si había tenido otro tipo de relaciones esa noche y ella dijo que "sí, con otro chico que fueron consentidas, pero estas no". La mujer estaba en tratamiento psiquiátrico en esa época y advirtió que "entre el tratamiento y el alcohol recuerdo todo con secuencias".

Periciales y forenses

El técnico forense que la analizó describió que "estaba desorientada diciendo cosas y lo contrario después y los hematomas que tenía eran de escasa intensidad y de carácter leve en codos, brazos derecho, rodilla izquierda y muslo izquierdo". Los facultativos también determinaron que "en dos hisopos vaginales se encuentra seman del acusado, pero mayoritariamente de otro hombre. En uno de los anales, también se encontró perfil genético del acusado".

La mujer quiso renunciar al juicio movida por amenazas por terceros y porque "ahora tengo otro tipo de vida y quería cerrar la puerta a todos esto". Queda otra vista fijada para la semana que viene en la que posiblemente declararán más testigos y será visto para sentencia.