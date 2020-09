Jácome no se presenta al acto de conciliación con Áurea Soto

"Este es el primer paso, pero hoy (por ayer) era el día de Jácome para rectificar lo que dijo", explica Áurea Soto, ex concejal de Urbanismo del Concello de Ourense después de que el regidor ourensano, Pérez Jácome, no se presentara ayer al acto de conciliación sobre comentarios que hizo en el pasado pleno de marzo sobre la recalificación de A Chavasqueira. En concreto las palabras de Jácome fueron fueron que "fue Áurea Soto la que duplicó la edificabilidad y la que le dio a mayores 8 plantas al lado de 19" y "las grandes recalificaciones del PXOM son del PSOE, que es quien hizo el 99%".

Las declaraciones supusieron para Áurea Soto un presunto delito de injurias por el que denunció al regidor ourensano. Ayer era el primer paso y al no presentarse el líder de DO, ahora es el turno de Soto para emprender más acciones legales. La ex edil advierte que "si no rectifica, que el día era hoy (ayer), hay dos vías una penal y otra civil. Soy más partidaria de la vía civil y que rectifique en sus declaraciones, pero tengo que analizarlo con mis abogados y en los próximos días decidiremos qué camino tomar".

La socialista denunció al regidor por un delito de injurias y calumnias y ahora analiza las opciones para llegar a una rectificación del alcalde sobre el tema urbanístico.