Crisis en Ourense | El concejal que cubrirá el escaño vacante de DO valora no apoyar a Jácome

Telmo Ucha, el número 11 de la lista del partido de Jácome (Democracia Ourensana) en el Concello de Ourense, que debe de tomar posesión en los próximos días como concejal por el partido del regidor para ocupar el escaño que dejó vacante el dimisionario Mario González, también podría abandonar al alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome.

Ucha que es en la actualidad asesor del grupo de DO en el Concello, afirma que "aún no sé que hacer, estoy manteniendo encuentros esta mañana. Voy a tomar mi acta como concejal pero no sé si estaré en el grupo de Jácome". No ratifica que vaya a participar en una moción de censura contra el regidor una vez que tome poseisón del acta de concejal pero no lo descarta.

Ucha era la esperanza de Gonzalo Pérez Jácome, pues con su toma de posesión como alcalde iba a sumar tres concejales que le permitirían una mínima maniobra de gobierno, al poder convocar las juntas de gobierno. En estos momentos y tras haber cesado de compentencias a sus otros cuatro ediles díscolos, después de que presentaran una denuncia ante Fiscalía contra el alcalde, por la supuesta ilegalidad en la gestión de cuentas del partido, Jácome tiene 2 concejales afines, y se ha quedado solo al romper el PP el pacto de gobierno con DO, hasta que el regidor ourensano aclare las graves acusaciones contables que pesan sobre él en la Fiscalía y el juzgado donde también un asesor a denunciado a Jácome por las supuestas mordidas que le pedía del sueldo. Si se consuma el cambio de bando de Telmo Ucha y este tras tomar posesión traiciona a su alcalde, la situación del regidor sería aún más insostenible.