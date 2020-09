Diputación: 39.000 euros al mes para una asesora que "vive en Alcorcón, Madrid" y es "amiga personal del alcalde"

El "informe sobre financiaacion de de Gonzalo Pérez Jácome a través del partido de Democracia Ourensana y del Canal de Televisión Auria TV", también desmenuza la situación de los asesores de DO en la Diputación.

Una de ellas es una asesora política con 39.943 euros de sueldo al año. "Es amiga personal del alcalde. Vive en Alcorcón (Madrid), aunque se censó formalmente en Ourense, donde vive su madre. No conocemos que desarrolle ningún trabajo para el grupo de la Diputación. Ignoramos si aporta algo, pero creemos que no, ya que mantiene una especial amistad con el alcalde" afirma el informe.

Otro de los asesores es un trabajador eventual asimilado al gruo A 2 nivel 22, con retribución 39.970 euros "pero trabajo lo desarrolla para Auria Tv (tele propiedad de Jácome) donde hace de cámara, realizador, operador de emisiones, etc. Significar que Auria Tv no tiene ningún empleado de alta en la Seguridad Social. También despacha en la tienda de Jolper Música, la empresa familiar del alcalde, ahora medio cerrada y de la que no consta, tampoco, ningún empleado de alta" indica el informe al fiscal para que investigue.

Añaden que "según datos que nos llegan por distintas fuentes que nos llegan por distinta fuentes recibe e solo unos 800 o1.000 euros mensaulaes del alcalde tras entregarle supuestamente el sueldo integro.·Es una de las personas de mayor confianza del alcalde y según abundantes comentarios las más explotada por él".

Los denunciantes incluyen consideraciones jurídicas y advierten de que a tener de todo lo relatado podrían haerse dado delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, coacciones, delitos contra la libertad de los trabajadores, contra la hacienda pública y la seguridad social, o falsedad, entre otros motivo por el que "nos vimos en la obligación de poner los hechos·" explican en la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Creen que en breve podría ser llamado a declarar en esta causa el alcalde.