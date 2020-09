CC OO critica que se haya ocultado un posible positivo por Covid en la Alcaldía

Ante la noticia de que un asesor de la Alcaldía que ya había estado de baja en agosto por dar positivo en Covid, y que ya se había incorporado a su trabajo tras superar el virus está de nuevo aislado y a la espera de nuevos análisis pues podría haber vuelto a recaer, al reactivarse el virus, CC OO ha denunciado "el pasotismo" del Gobierno local por no haberles informado.

El tema se abordó ayer en el de Comité de seguridad y salud del Concello que llevaba sin celebrarse más de tres meses y CC OO recuerda que había solicitado en el mes de junio, una reunión urgente para saber las gestiones que hizo el Concello durante la Covid-19, concretamente "para que nos informaran de los casos positivos y en cuarentena que hubo en el Concello, nuestra solicitud, se obvió y se ocultó toda la información posible".

Por eso lamenta que "para el Concello, todo sean bulos, los positivos en la Policía Local, Bomberos, Fogar do Transeunte, asesores, no entendemos su pasotismo ante la salud de los trabajadores". El sindicato propuso "atención al público a puerta cerrada, concita previa, y presentamos una propuesta para teletrabajo, solicitamos las pruebas serológicas en varias ocasiones para el personal esencial y de atención al público y el Concello y sus gobernantes son mudos no le interesan para nada los trabajadores del Concello.· Advierten de que "ante el riesgo que corremos todos los trabajadores del Concello, ante estas actuaciones de los que nos gobiernan, ocultando información, incumpliendo las Medidas Preventivas, no poniendo mascarillas, no respetando las distancias, etcétera", mantienen asambleas y anuncian que van a salir a la calle el 2 de octubre de 2020 a las 12 horas en la Plaza Mayor para pedir "respeto" por parte del alcalde a sus trabajadores.