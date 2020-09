El BNG solicita al nuevo grupo de gobierno de Viana datos de la pandemia dentro del municipio y pide transparencia

Desde el BNG desaprueban los bandos publicados por el nuevo grupo de gobierno de Viana do Bolo, que dicen "no explican ni informan, y dan versiones contradictorias". Dice que los vecinos requieren explicaciones, teniendo en cuenta que desde el día 9 se produjo el primer fallecimiento por esta pandemia en Viana. Pide que no se "minimice la situación, que se informe con claridad y transparencia". Asimismo, quiere saber cuál es la situación sanitaria de Viana, cuántos afectados y brotes existen, y por qué en el bando del día 9 ya no se recomienda limitar las salidas del domicilio a lo estrictamente indispensable.