O Ribeiro triunfa con 13 medallas en el Concours Mondial de Bruxelles

La D.O. Ribeiro ha sido la gran triunfadora de Galicia con 13 medallas, siete de oro y seis de plata, en el Concours Mondial de Bruxelles, que se celebró del 4 al 6 de septiembre en Brno, República Checa.

Las bodegas de la D.O. Ribeiro obtuvieron siete medallas de oro de las ocho entregadas en Galicia.Recayeron en los vinos cosecha 2019 Expresión de Pazo do Mar, de Pazo do Mar, Meu Treixadura y Viña Costeira, ambos de Viña Costeira, Priorato de Razamonde, de la bodega con el mismo nombre, Terra Minei de Francisco Fernández Sousa, cosecha 2017 de Adega do Moucho, de Francisco García Pérez, y el vino 2014 Finca Viñoa paraje Penaboa, de Pazo de Casanova.La plata recayó en los tres vinos cosecha 2019: Alter, de Priorato de Razamonde, Gran Alanís, de Bodega Alanís, y Ramón do Casar Treixaduea, de Ramón do Casar, dos de la cosecha 2018: Libro, de Antonio Cajide Gulín, y Vendimia Oro, de Bodegas Docampo, y otro de 2016, Finca Viñoa Embotellado Tardío, de Pazo de Casanova.