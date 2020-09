Espazo en Común exige la apertura de Correos los sábados en Carballiño

Espazo en Común reclama que la oficina de Correos de O Carballiño recupere su horario, abriendo los sábados. Denuncia que desde hace un par de meses redujo su servicio, "precisamente el día que muchos usuarios aprovechaban para hacer gestiones in situ por no tener que trabajar". Señala que la "tomadura de pelo es constante. Recuerda que poco tiempo cuando protestaba por la supresión de la venta de billetes en la Estación do Tren, "se dijo públicamente (alcalde incluido) que éstos podían ser adquiridos en la oficina de Correos".