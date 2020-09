La Ruta do Viño do Ribeiro promociona su riqueza gastronómica y termal

El presidente de la Asociación Ruta do Viño do Ribeiro y del Consello Regulador, Juan Manuel Casares, y el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández Pérez, recibieron en el monasterio de San Clodio a tres blogueros especializados en enogastromonía que visitan esta denominación de origen. Esta iniciativa tiene como finalidad la visibilización y potenciación como destino enogastronómico el territorio que abarca la Ruta do Viño do Ribeiro.

Alberto Ribas (turismo, viajes y gastronomía) Blog "Al vientooo": www.alvientooo.com: Blog "Máis grelos": www.maisgrelos.com, influencer importante con 22.700 seguidores en Instagram; José Luis Oliveira (gastronomía) Blog "Bo Proveito": www.boproveito.blogsport.com y Rubén Amorín (gastronomía) Blog "Ni mata ni engorda": www.nimataniengorda.com conforman la nómina de visitantes.

El objetivo principal de esta visita es potenciar el territorio del Ribeiro, revitalizar una comarca vitivinícola histórica y potenciarla como destino enoturístico. Por lo tanto, pretenden "poner en valor el territorio, los recursos culturales y otros como el termalismo, utilizando el vino del Ribeiro, la gastronomía y la riqueza de su historia como hilos conductores".