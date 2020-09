Vecinos de San Cosme crearán una plataforma reividicativa de la parcelaria

Algunos vecinos de la parroquia de San Cosme, en O Irixo, están pensando en crear una plataforma para reivindicar información sobre el avance de la concentración parcelaria, ya que sospechan que la nueva corporación no tiene interés en este proyecto. Dicen se sienten "olvidados" tanto en obras de carreteras y pistas sin reparar y barandillas en puentes prometidas, como con la parcelaria.

"Desde que cambió la corporación no tenemos más noticias" señala uno de los afectados, mientras que otro apunta que "la mayoría no sabemos nada. Llevamos más de un año esperando por noticias pero creemos que el nuevo alcalde está pasando". Recuerdan que con el anterior "estaba el proyecto entregado en Ourense y con ideas de empezarlo". Afecta a toda la parroquia, unas mil hectáreas. Señalan que "la mayor parte de los vecinos no sabemos nada, y los que estuvieron llevando este tema tampoco a pesar de que preguntaron", por lo que "estamos dispuestos a formar una plataforma de protesta" . Por su parte, el alcalde, Manuel Cerdeira, asegura que "la mayoría ya saben como está el tema", no queriendo aclarar si la parcelaria sigue en curso o está paralizada.