Pérez Jácome resiste en el gobierno con 24 de 26 concejales que piden su dimisión

Miguel Caride, ex portavoz de DO; Armando Ojea, actual teniente alcalde; y Pérez Jácome, regidor ourensano.

Miguel Caride, ex portavoz de DO; Armando Ojea, actual teniente alcalde; y Pérez Jácome, regidor ourensano. // Brais Lorenzo

El pleno del Concello de Ourense fue un déjà vu. Ni dimisión ni solución a la ingobernabilidad. La Corporación pidió al regidor ourensano, Pérez Jácome, que dimitiese de su cargo. 24 de los 26 ediles votaron a favor de una propuesta llevada a la sesión tras la crisis interna estallada por la denuncia de un asesor de Jácome, que desembocó en una investigación judicial, y por la de sus ediles críticos ante la Fiscalía al desconocer el destino de los fondos público que donaban a la formación. Pérez Jácome bromeó al acabar la votación: "Menos mal que no es vinculante, si no ya no podría seguir con el siguiente punto".

"Háganos un favor, señor Jácome, dimita". La frase del portavoz nacionalista, Luís Seara, y proponente de la moción es el resumen perfecto de un debate político estéril y no vinculante, ya que el desgobierno se mantiene. Sus, hasta entonces, socios de gobierno, el PP, le pidieron por activa y por pasiva, de forma pública y privada, que rinda cuentas de la financiación de las donaciones y aportaciones que recibía el grupo municipal y provincial de DO. Jácome resiste con el bastón de mando arguyendo que "es decir, el partido de la Gürtel, de los papeles de Bárcenas o de los sobres en negro y me piden a mí que enseñe las cuentas". El ex alcalde, Jesús Vázquez, y portavoz ayer le reiteró el mensaje de que "sea transparente y explique a toda la sociedad ourensana lo que demanda que son explicaciones sobre la financiación de su partido". El regidor ourensano arguyó que "las cuentas de Democracia Ourensana solamente le interesan al Tribunal de Cuentas y a DO, ni siquiera a los ciudadanos de Ourense" y completó su mensaje añadiendo que "cuando Baltar estaba acusado de ofrecer un trabajo a cambio de relaciones sexuales, ahí no le dijeron que diera explicaciones, él alegó que era un tema personal y se cerraron con él sin decirle que saliera a dar explicaciones. Yo no tengo que aclarar nada, es la justicia la que tiene que aclararlo".

El BNG tenía claro quién es la mano que mece la cuna, culpabilizando a Manuel Baltar . El portavoz nacionalista defendió que "la ingobernabilidad es un precio elevadísimo para la sociedad ourensana, pero tanto los ediles del PP como Baltar son los responsables de esta situación". Y señaló que "Jácome es el representante de la corrupción, no distingue lo público de lo privado, su televisión del Concello, aquí no solo hace falta un cambio de alcalde, si no un cambio de gobierno". Desde Ciudadanos instaban a PSdeG y PP a ponerse de acuerdo "por el bien de la ciudad", mientras definían los ataques dóciles de Villarino con el regidor ourensano y más enfocado hacia el PP. Pepe Araújo radiografió el espectro político en el que "los escenarios posibles pasan porque el PP y PSOE se pongan de acuerdo para quitar a Jácome del Concello o que Villarino sea alcalde pactando con Jácome y esté mareando a los vecinos".

El portavoz socialista tardó en replicar que "eso es una mentira" a un posible acuerdo con Pérez Jácome, tras insistir el PP en dicha ecuación. El socialista volvió a reivindicar "un gobierno legítimo" tras ganar las elecciones municipales y dirigió la responsabilidad de la crisis institucional municipal hacia el PP: "Ustedes, con el señor Baltar y el señor Feijóo son los culpables de este desgobierno". Y finalizó diciendo que "Jácome no es ninguna víctima, la víctima de esta situación es Ourense. A Jácome le pudo su ambición personal por ser alcalde y fracasó".

Pérez Jácome resiste en el gobierno municipal y se fortifica en que los demás demuestren los hechos que denuncian. Mientras tanto, los ediles del PP criticaron las "injerencias" que el regidor ourensano mantuvo en estos 16 meses de gobierno y el regidor ourensano arguyó que "para eso soy el alcalde".

El pleno también acordó, no de forma vinculante, la creación de una Comisión de Investigación Municipal en la que se indague y esclarezca el destino de los fondos públicos que recibió Democracia Ourensana. Solamente el gobierno bicefálico formado por Jácome y Armando Ojea rechazó dicha moción. Además todas las fuerzas políticas instaron al regidor a hacer y publicar su declaración de bienes y patrimonial y llevar a pleno la compatibilidad con su actividad privada. Jácome sentenció: "No estoy obligado en absoluto y además qué le importa a ustedes la financiación de DO o del grupo municipal, solamante le interesan al interventor y al Tribunal de Cuentas. Han perdido el norte, que todos ustedes pidan una investigación es intolerable".

La "Administración Jácome" aprobó e hizo definitiva ayer la renuncia de Mario González, al que tanto el regidor ourensano como el sector crítico intentaron convencer para que volviera a alguno de los bandos de DO. No fue así y el secretario del pleno puso en conocimiento la renuncia del edil de Cultura y comunicará a la junta electoral provincial dicha decisión para enviarle al siguiente de la lista la credencial. El siguiente en la lista es Telmo Ucha y podría ser el próximo edil de DO si acepta la proposición y tiene el beneplácito de Pérez Jácome. Además el líder de DO cesó anteayer al asesor que le denunció por las donaciones al partido y a su asesor de comunicación en el Concello de Ourense. La serie continúa y la ingobernabilidad también.