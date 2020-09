Acuerdo unánime del pleno para crear el Consello Municipal de Medio Ambiente

El pleno extraordinario del Concello de Ourense aprobó ayer de forma unánime la creación de un Consello Municipal de Medio Ambiente que contó con la unanimidad de todos los grupos políticos para guardar, conservar y mantener el patrimonio arbóreo de la ciudad.

El socialista Wilson Jones expuso la escasez de árboles de la ciudad de Ourense contabilizando 4.200. Un dato que corrigió el ex edil de Medio Ambiente, Jorge Pumar, que elevó tal cantidad de árboles en la ciudad a 12.000 y que afirmó que "con el nuevo pliego de mantenimiento de zonas verdes, que si tiene a bien el alcalde sacar, se incrementarán los árboles de la ciudad hasta 600 en cada año, es decir los próximos 4 años habrá 2.400 más".

Criticada el ex gobierno bipartito PP y DO por la falta de mantenimiento de las zonas verdes, Jorge Pumar arguyó que "con el nuevo pliego se incrementarán las hectáreas en 100.000 más a cuidar". Un guarismo que corrigió el regidor ourensano, Pérez Jácome, señalando que "en el pliego de mantenimiento de zonas verdes no se ampliarán las hectáreas si no que se mantendrán de forma más constante. Es decir, si antes iban una vez al mes ahora van 6". Pumar añadió que "se dotará de más personal, hasta 12 personas más, y mejor maquinaria, además de implantar una brigada de emergencia para que dé solución a cualquier circunstancia que se produzca".

Desde el BNG criticaron los arboricidios, como por ejemplo de la Plaza San Marcial, y fue Armando Ojea teniente alcalde el que habló en nombre del gobierno: "La caída de varias ramas de árboles en la Plaza San Marcial provocó que, por una cuestión técnica, se tuvieran que quitar de ahí para evitar cualquier tipo de accidentes".

Desde Ciudadanos enfatizaron que "Pérez Jácome toca de oídas y no conoce el pliego de contratación de la concesionaria porque, si no me equivoco, sí que aumentan las hectáreas a mantener".

El BNG puso el foco en el incremento del coste de la concesión para las arcas públicas y Pérez Jácome reiteró que "es porque se va a hacer un trabajo más diario y se va a contratar a más personal, no porque aumenten las hectáreas". Y citó un supuesto mensaje que le enviaron desde la Concejalía de Medio Ambiente en el que defendía que se mantenían "todas las zonas de verdes de Ourense".

Con respecto a la obra del skate park de O Couto y una posible retirada de los árboles que allí se establecen, el ex edil de Medio Ambiente, Jorge Pumar, explicó que "la obra del skate park en O Couto no afectará a los árboles que están allí. Repito. No afectará a los árboles que están allí, para que lo sepan los vecinos del barrio".