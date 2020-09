Usuarios de Amigos de Galicia no pueden trabajar en las vendimias por falta de vehículo

La Agencia de Colocación de la Fundación Amigos de Galicia insertó en la Campaña de la Vendimia 2020 a varias personas en la zona del Ribeiro y Valdeorras, que ya han comenzado a desarrollar las labores de recogida. La entidad ha detectado este año un incremento pronunciado de las solicitudes de personas interesadas, pero existe el inconveniente, ante la situación de pandemia, de que quienes no cuenten con vehículo propio se quedan por fuera.

La Fundación Amigos de Galicia está desarrollando un año más el "Programa de Inserción Laboral" - Campaña da Vendimia 2020, con el principal objetivo de conseguir la inserción de personas con dificultades para encontrar trabajo. En la zona del Ribeiro ya han empezado a vendimiar en las Bodegas Campos y Solaina Minei en un año en el que la operativa de trabajo ha cambiado profundamente a causa de la pandemia. Estas personas son principalmente mujeres en riesgo de exclusión social con menores a cargo, perceptores del RISGA y parados de larga duración. Pero uno de los cambios más significativos con respecto a otros años, es que la entidad no ha podido coordinar el desplazamiento en coche compartido a los viñedos, tal y como se hizo en anteriores campañas. Ello repercute en que muchas de las solicitudes para trabajar no se pudieron registrar por no contar con vehículo ni forma de desplazarse.

Y otro de los cambios son las medidas de seguridad, como es el uso de la mascarilla, o la separación por grupos pequeños para evitar el contacto.

Desde esta fundación apuntan que este programa es posible gracias a la colaboración de las bodegas, que un año más muestran su responsabilidad social con los vecinos de su comarca y que incluyen en su plantilla a usuarios de Ourense que están inscritos en esta agencia de colocación.