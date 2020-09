Aprueban crear una Comisión de Investigación Municipal para indagar sobre el financiamiento de DO

El pleno del Concello de Ourense aprobó la creación de una Comisión de Investigación Municipal para indagar y esclarecer el destino de los fondos públicos de Democracia Ourensana. La moción de Ciudadanos, que no es vinculante, fue aprobada por los 24 miembros de los 26 del Concello, solamente con los votos en contra del regidor Pérez Jácome y de Armando Ojea.

A pesar de que la propuesta no es vinculante, todos los partidos votaron a favor de una investigación interna sobre un asunto que inició la crisis interna de Democracia Ourensana sobre la financiación de la formación y la posterior ruptura del gobierno municipal con la salida de los ediles populares y los díscolos de DO.

El portavoz popular Jesús Vázquez explicó que "demandamos explicaciones desde el primer momento. Una publicidad activa que nace de oficio de las propias instituciones, en este caso dado que no se da esa situación de transparencia, estamos en la obligación de exigir que se dé cuenta de la ciudadanía de lo que estamos demandando y se lo decimos al alcalde". El socialista Rafael Villarino instó al regidor ourensano a "que dé cuenta por ejemplo de una personalidad pública al frente de la Administración".

Desde Ciudadanos definen que "el dinero que entra en el grupo municipal no es del partido, es del grupo municipal. Parece que el alcalde no entendió eso y hace piruetas financieras y no es transparentes qué hace con ese dinero, por eso pedimos esa Comisión de Investigación". El BNG también apoyó esta moción calificando la "opacidad y la falta de transparencia" de Pérez Jácome. También añaden que haga pública su declaración de bienes patrimoniales y pide que "pide señor Jácome la compatibilidad con su actividad privada".

Pérez Jácome aludió que "no estoy obligado en absoluto y además qué le importa a ustedes la financiación de DO o del grupo municipal, solamante le interesan al interventor y al Tribunal de Cuentas. Han perdido el norte, que todos ustedes piden una investigación es intolerable".