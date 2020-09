Pérez Jácome se atrinchera en la Alcaldía de Ourense y acusa al PP de "traición épica"

"Baltar me ha traicionado". Esa fue una de las primeras frases del regidor ourensano, Pérez Jácome, ayer en una rueda de prensa en la que calificó de "traición" del PP por la crisis interna de Democracia Ourensana y tras dejarlo solo en el gobierno municipal para tratar de que dimitiese.

Señaló que "estamos ante una traición épica, quizás la traición más grande del ámbito municipal. Soy tremendamente leal, yo no he fallado y a mí me han traicionado. No lo vi venir". Pérez Jácome arguyó que todo obedece a "una trama" que empieza en agosto donde le dicen en una comida con personas del PP que le van a detener por un asunto judicial. El líder de DO bromeó diciendo que "yo hasta que vea el helicóptero no me lo creo".

Acusa a su abogado desde hace 10 años y edil en Concello y Diputación, Miguel Caride de ser el "instigador de la traición" y desveló que "Caride me dijo que estaba todo muy avanzado para detenerme. Me decía no te rías, te estoy hablando con abogado. Tu ya has cumplido tu sueño y te puedes ir para casa. Lo mejor es que dimitas esta mañana. Estamos hablando de agosto. Esto es una trama como la copa de un pino".

La crisis interna estalló tras unas declaraciones del portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, hace quince días por la gestión "personalista" de le economía de la formación y la vía para solucionarlo entre los concejales era una reunión interna convocada el 27 de agosto en el Hotel Princess. Pérez Jácome dijo que "quedamos el 27 de agosto para hablar y me entero que entregaron una denuncia a Fiscalía el día anterior en el que me dicen que se me investigue. Le importa un bledo nada. Quedamos para hablar, pero el día antes me denuncian en Fiscalía. Solo querían mi cabeza."

Los movimientos se precipitaron con el cese de Miguel Caride y Manuel Álvarez de sus competencias municipales y para Pérez Jácome "todo estaba secuenciado. Cesé a dos ediles traidores y cesaron los del PP, para pasar a la fase del ahogamiento en el Concello. Se pensaban que el voto de DO no cuenta, los traidores estuvieron preguntando por la moción de censura".

El regidor ourensano definió la situación como "House of Cards" y aclaró que también rompían el pacto del gobierno provincial en la Diputación de Ourense donde tienen dos ediles y dan mayoría absoluta al gobierno de Manuel Baltar. Sin embargo, ante esta situación recuerda que "la clave de todo fue cuando yo ya lo sospechaba que el peligro es Caride. Dije que a Caride lo teníamos que sacarlo de la Diputación. Es cuando me dice un alto cargo del PP, Caride no dimite y tenemos garantizada la estabilidad de la Diputación".

Y añadió: "El 25 de septiembre hay un pleno para aprobar los presupuestos de 2021 de la provincia y ahí veremos si todo lo que yo digo es verdad, porque hará falta el voto de Caride para aprobarlos. Compraron a Miguel Caride, o llámalo como quieras. Caride va a garantizar la Diputación".

Intereses y corrupción

El regidor ourensano abordó la crisis de partido y de gobierno aludiendo a los "intereses espurios" de la ciudad, definiendo la economía de los próximos tres años: "El PXOM está en unos intereses de unos 200 millones. La renovación del agua, unos 200. La de autobuses, unos 50. El remanente de Ourense, 100 más. Más el presupuesto en tres años, 300. En mi timón hay 1.000 millones. La gente espuria de esta ciudad no va a quedarse quieta. Miguel Caride fue uno de los abogados que más ferozmente me dijo que había que chimpar'las torres de Copasa, junto al Miño. Cuando entró fue uno de los que más lo defendían. Esta ha sido una crónica de una traición anunciada, pero yo no me lo podía creer. No desconfiaba".

También hizo alusión a al funcionamiento de la vida pública: "Es curioso, la política funciona como la mafia, se basa en la lealtad. Yo soy tremendamente leal, no he fallado. En cierto modo, hasta es un honor que me hayan traicionado a mí".

El regidor ourensano describió también como alguien la dijo que "el pliego de las basuras no te metas que lo hago yo, eso me lo dijeron a mí como alcalde. Eso es increíble". Y sobre posibles mordidas o sobornos dijo que "tengo que estudiar si tengo que comunicarlo a la justicia. Pensé que después de tantos casos de corrupción la gente había quedado escaldada y los sobornos eran historia. Sí me llaman la atención las formas de abordarme para intentar comprarme".

La crisis de DO y del gobierno provincial acaba de escribir un capítulo más en el que Pérez Jácome resiste como alcalde con el apoyo de Armando Ojea. Y rompe el pacto de la Diputación con Baltar tras la marcha de los ediles populares del Concello. La ciudad queda en un limbo político sin progreso ni modernización y falta todavía un segundo round con el pleno ordinario de septiembre que se celebrará mañana en el Concello.