Más de 450 pequeños comercios venden ya 'on line' a través de la plataforma Eprox

Más de 450 pequeños comercios y productores,tanto de Ourense como del resto de Galicia, venden ya sus productos a través de Eprox, la primera plataforma on line local, que comenzó a trabajar este mismo mes, y que quiere ser la alternativa de los pequeños comerciantes, a la gran presión de las grandes multinacionales como Amazon.

"Estamos muy satisfechos del resultado, de hecho parte de esos comercios que empiezan ya a subir sus productos son de Ourense pero también se han sumado esta plataforma asociaciones de comerciantes de Vigo y otros puntos de Galicia. Nuestro objetivo es que antes de fin de año, se superen los 1.300 comercios en Eprox" afirma Alberto Rodríguez CEO de esta innovadora apuesta que ha contado con el apoyo entre otros de la Federación de Comercio de Ourense.

El pequeño comercio, uno de lo ejes durante décadas de la economía local, estaba viviendo "uno de sus peores momentos,en especial desde que con el Covid y el confinamiento vieron como sus gastos continuaban, pero sus ingresos caían mientras crecían las ventas on line en las grandes plataformas s multinacionales".

Eprox es el fruto de más de dos años de trabajo que ahora empezaron a ver la luz con el primer "marketplace" que pone a disposición de los usuarios todos los productos de las tiendas de cercanía, de forma online u onsite.

La aplicación ofrece la posibilidad tener más información acerca de los productos de los comercios de barrio, que se encuentren en un radio inferior a 300 metros y de acumular dinero en cada compra para gastarlo en futuras transacciones. Los productos se podrán adquirir en los locales físicos o pedirlos a domicilio.

El hecho de que se haya dado de alta en el mismo la Federación Provincial de Comercio de Ourense que preside Beatriz Fernández ha dado un gran impulso a la inicaitiva, dado la mayoría de las firmas asociada están subiendo también sus productos a Eprox, para gozar las de las tres modalidades s que en tiempo récord, que no es capaz de cumplir ninguna otra firma logística internacional pone el servicio solicitado en casa.

Si el producto se encarga por internet y se va a buscar en tienda se puede estar a los cinco minutos de haberlo solicitado el cliente. Pero luego esá la modalidad de recogerlo en está de los otros comercios, de cualquier sector, más próximos al domicilio del cliente, y que están en la red Eprox. La tercera modalidad es la de el envío al domicilio del cliente.

Destaca que este proyecto de digitalización del pequeño comercio, también ha conseguido despertar e interés e e dos importantes asociaciones de comercio de e Vigo las de As Travesas y O Calvario, "y tenemos más colectivos que quieren sumarse a Eprox, donde nuestra ambición es a medio plazo que los servicios se hagan no solo en todo Ourense y Galicia, si no a toda España" , explica Alberto Rodríguez.

La empresa gallega Eprox puso en marcha de forma experimental para ayudar a los comicios durante el estado de alarma, en un momento crítico para el comercio

El inspirador de este proyecto que cuenta ya con 24 personas empleada s, es un joven emprendedor que con 24 años empezó con una firma de informática "y después de estar detrás de decenas de ideas, "25 años después decidimos que había que echar una mano al comercio local en el peor momento para ellos" afirma..

"Fue emocionante ver como los pequeños comerciantes que habían perdido toda la esperanza de recuperar sus negocios, cuando empezamos a explicarle os que podrían vender sus productos para el mundo.Ese escaparate que les permitirá competir con las grandes plataformas" explica Alberto Rodríguez "pues les estaban quitando el sitio".

Así que ser de Ourense y miembro de la Federación de Comercio no conlleva coste de suscripción .El comerciante pagará un porcentaje de las ventas que hace por publicitar su producto y llevarlo a destino a través de una cuidada red logística "pero si no vende no paga" indica el Ceo de Eprox.