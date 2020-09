Jesús Vázquez, las lágrimas del exalcalde: "No podemos ser cómplices"

Iñaki Osorio

| Al presidente del grupo municipal del PP, Jesús Vázquez, exalcade de Ourense y diana durante cuatro años de los ataques más furibundos de Jácome, entonces en la oposición, pero al que tuvo que votar luego, por disciplina de partido, para que Jácome fuera alcalde con los votos del PP, le tocó anunciar ayer la ruptura del pacto de gobierno. "No podemos ser cómplices" señaló. Dio lectura a un texto escrito para justificar la decisión, pero evitó entrar a juzgar al aún alcalde de DO. Finalmente Vázquez se rompió. "Esto no es justo; después del año intenso de trabajo de cada uno de mis compañeros " dijo mirando a los ediles del PP, y conteniendo las lágrimas. " Lo siento; es duro, hablar de la ciudad que uno quiere y verla en estas situaciones".