Jácome denuncia una "traición" del PP y anuncia que gobernará buscando pactos "en proyectos puntuales"

El alcalde del Concello de Ourense, Pérez Jácome, definió la situación estallada en el ámbito municipal como "traición" y "trama" para forzar la dimisión del líder de Democracia Ourensana. Las declaraciones surgen después de una crisis interna de la formación en la que cinco ediles críticos le pedían explicaciones por la gestión económica del partido y el uso de fondos públicos, que provocó en el cese dos ediles críticos y la renuncia de las competencias de los ediles del PP, con la consiguiente ruptura del pacto de gobierno en el Concello.

El regidor ourensano seguirá gobernando en el Concello de Ourense en minoría absoluta, pero la hoja de ruta que marca Pérez Jácome es que mantendrá su gobierno apoyado en acuerdos puntuales: "Queremos modernizar Ourense y para ello buscaremos pactos en proyectos puntuales con los demás partidos".

Señaló que "yo soy tremendamente leal, yo no he fallado y a mí me han traicionado. No lo vi venir". Pérez Jácome arguyó que todo obedece a "una trama" que empieza en agosto donde le dicen en una comida con personas del PP que le van a detener por un asunto judicial. El líder de DO bromeó diciendo que "yo hasta que vea el helicóptero no me lo creo".

Acusa a su abogado desde hace 10 años y edil en Concello y Diputación, Miguel Caride de ser el "instigador de la traición" y desveló que "Caride me dijo que estaba todo muy avanzado para detenerme. Me decía no te rías, te estoy hablando con abogado. Tu ya has cumplido tu sueño y te puedes ir para casa. Lo mejor es que dimitas esta mañana. Estamos hablando de agosto. Esto es una trama como la copa de un pino".

La crisis interna estalló tras unas declaraciones del portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, y la vía para solucionarlo entre los concejales del partido era una reunión interna convocada el 27 de agosto. Pérez Jácome dijo que "quedamos el 27 de agosto y me entero que entregaron una denuncia a Fiscalía el día anterior en el que me dicen que se me investigue. Le importa un bledo nada. Quedamos para hablar, pero el día antes me denuncian en Fiscalía. Solo querían mi cabeza."

Los movimientos se precipitaron con el cese de Miguel Caride y Manuel Álvarez ayer de sus competencias municipales y para Pérez Jácome "todo estaba secuenciado. Cesé a dos ediles traidores y cesaron los del PP, para pasar a la fase del ahogamiento en el Concello. Se pensaban que el voto de DO no cuenta, los traidores estuvieron preguntando por la moción de censura".

El regidor ourensano definió la situación como "House of Cards" y aclaró que también rompían el pacto del gobierno provincial en la Diputación de Ourense donde tienen dos ediles y dan mayoría absoluta al gobierno de Manuel Baltar. Sin embargo, ante esta situación recuerda que "la clave de todo fue cuando yo ya lo sospechaba que el peligro es Caride. A Caride tenemos que sacarlo de la Diputación. Es cuando me dice un alto cargo del PP, Caride no dimite tenemos garantizada la estabilidad de la Diputación". Y finalizó: "El 25 de septiembre hay un pleno para aprobar los presupuestos de 2021 de la provincia y ahí veremos si todo lo que yo digo es verdad, porque hará falta el voto de Caride para aprobarlos. Compraron a Miguel Caride, o llámalo como quieras. Caride va a garantizar la Diputación".