Clero de As Caldas se hará cargo provisionalmente de las parroquias de Avión

El sacerdote Roberto González Garza y el diácono José Manuel Heras Prado, ambos pertenecientes a la parroquia de Santiago de As Caldas de Ourense, se harán cargo "de manera provisional" de las parroquias integradas en la unidad de acción pastoral de Avión, que comprende Santa Marina de Abelenda, Santa Marina de Córcores, Santa María de Couso, Santos Justos Pastor y Santa María de Nieva. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, los nombra administradoers "in solidum" y agradece la disponibilidad del clero de As Caldas para este cometido.

Asmismi, y para que estén atendidos los servicios espirituales y pastorales de las parroquias de San Pedro de Moreiras, Santa María de Trelle y Santa María de Xestosa en el arciprestazgo de Ourense-Oeste, Lemos Montanet nombra administrador a Luis Manuel Cuña Ramos, que tomará posesión como nuevo canónigo de la Catedral de Ourense, junto con Isaac Pereiro Pereiro el próximo sábado 19 de septiembre.