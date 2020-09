Los ediles críticos de DO prevén apoyar la moción del BNG en la que pide la dimisión del alcalde

El grupo municipal de BNG del Concello de Ourense defenderá en el pleno municipal del viernes, una moción en la que pide "la dimisión inmediata del alcalde" , Gonzalo Pérez Jácome, tras los hechos, supuestamente delictivos que cinco de los siete concejales que tiene Democracia Ourensana, el partido del regidor, denunciaron ante Fiscalía.

Si bien el resultado que arroje la votación no va a ser vinculante, si va a suponer la escenificación del caos que vive el gobierno local, pues los ediles de DO críticos con Jácome (ya solo quedan tres pues una de ellas se retractó y el de Cultura dimitió) se muestran dispuestos a apoyar esa moción "por coherencia" , y si el tsunami municipal no trae nuevas sorpresas, como la suspensión del pleno del vienes 11 por parte del alcalde.

El grupo municipal del PSOE no quiere adelantar posturas y decide hoy lo que harán pues afirma que todavía no analizó la moción del BNG. El PP y socio de gobierno de DO en el Concello de Ourense, no se posiciona pero fuentes del mismo aseguran que siguen manteniendo, por ahora, el pacto de gobierno con DO.

En el texto de su portavoz el BNG explica que "ante la ingobernabilidad en la que está sumido el ayuntamiento, derivada de las denuncias efectuadas por compañeros del alcalde respecto de irregularidades en la gestión de fondos públicos, le exigimos Gonzalo Pérez Jácome, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Ourense, la dimisión inmediata de todos sus cargos".

Pero la moción tiene una cara B en el caso de que Jácome, haga caso omiso a una moción que, como el resto de mociones no son vinculantes, pide que dimitan los ediles que lo denunciaron.

Así en el segundo punto de la moción con dardo, del BNG, insta al pleno a que, en caso de que el alcalde no renuncie a su escaño los concejales de Democracia Ourensana que denunciaron al regidor dimitan de sus responsabilidades de gobierno, por considerar que no es normal que continúen bajo las directrices de una persona "que a su parecer cometió un presunto delito con dinero procedente de la administración pública".

En la argumentación esgrimida por el BNG para defender la oportunidad de la moción explican que "desde hace dos semanas asistimos a un hecho tan insólito como grave. Insólito, porque no es habitual que las y los compañeros de partido del alcalde denuncien a este delante de la fiscalía, y grave porque esta cuestión está afectando a la gobernabilidad del ayuntamiento, un ayuntamiento sumido en la parálisis desde hace cinco años.".

Añaden que la denuncia de los denominados "díscolos" abrió la "caja de los truenos, "al poner de manifiesto presuntas irregularidades en la gestión de los fondos que Democracia Ourensana percibe de las distintas administraciones, más también un modo "peculiar" de ejercer el liderazgo" que al final "no nos sorprende".

"Hay que recordar que si Jácome es alcalde, es por obra y gracia del Partido Popular, un PP en el que Baltar diseñó la estrategia y Feijóo bendijo la operación, a pesar de haber manifestado que sería letal para Ourense", tener un alcalde como Jácome en Ourense.

Afirman en el texto de la moción que se llevará al pleno del viernes, siempre si finalmente el alcalde no decide suspenderlo que "hace mucho tiempo, y nosotros avisamos que acabaría pasando, más los acontecimientos se precipitaron.

Para el grupo municipal del BNG es obvio que "Baltar está detrás de la operación eso no lo duda nadie. Esta aseveración viene avalada por hechos como los siguientes: Que Miguel Caride (edil e DO) diga públicamente que el problema es Jácome y que él no vería con malos ojos que lo había relevado alguien del PP, resulta muy significativo".

También consideran que es "significativo que el presidente de la Diputación, pida a los grupos políticos certificaciones del destino del dinero, coincidiendo con el "affaire" en el que se encuentra DO, algo que no nos parece casual".

Tampoco les parece casual "que todo esto salte a la luz pública después de celebradas las elecciones gallegas" indican, que le dieron una holgada mayoría a Alberto Núñez Feijóo. Por todo ello llevan al pleno una moción en la que Jácome vuelve a tener su ansiado protagonismo.