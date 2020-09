Seis incendios calcinan más de 192 hectáreas de terreno en la provincia

La provincia de Ourense ha sufrido ayer seis incendios relevantes, que suman más de 192 hectáreas de superficie calcinada. La peor parte se la ha llevado el Concello de Villariño de Conso. Registró dos incendios el viernes por la noche, en las parroquias de Castiñeira (21.34 horas), que calcinó unas 25 hectáreas de terreno, y en la de San Cristovo (22.41 horas), calcinando 45,39 hectáreas de monte raso. Ambos incendios permanecen estabilizados.

Cada uno de esos fuegos se inició en tres focos simultáneos, por lo que la alcaldesa de Villariño, Melisa Macía Domínguez, no tiene dudas de que "se trata de fuegos intencionados, que realizan mafias organizadas, porque una sola persona no puede plantar fuego a la misma hora en lugares distintos, siempre al anochecer, cuando no pueden actuar los medios aéreos y las brigadas". Advierte de que, en algunas ocasiones, "incluso esperan el cambio de guardia, para hacer más daño, en el momento que se marcha un turno de extinción". Pero considera que, "tarde o temprano, cometerán un error y terminarán cayendo, para lo que pide la implicación de los vecinos, que deben denunciar el movimiento de coches y de personas sospechosas". En ese sentido, revela que ya tienen a varios perfiles controlados, de posibles incendiarios.

Otro incendio entró ayer desde Portugal, sobre las 12.30 horas, en el Concello de A Mezquita, por la parroquia de Esculqueira. Según los datos provisionales, calcinó unas 60 hectáreas de terreno, que previsiblemente se incrementarán. Para su control, se movilizaron 10 agentes, 20 brigadas, 11 motobombas, 3 palas, 12 aviones y 9 helicópteros.

Chandrexa de Queixa cuenta con un incendio estabilizado, desde las 2,07 horas de ayer. El fuego se inició a las 16,43 horas del pasado viernes en la parroquia de Queixa, calcinando 40 hectáreas de superficie.

La parroquia de Castrelo de Abaixo del Concello de Riós sufrió un incendio a las 23,05 horas del pasado jueves, que ha calcinado 30,83 hectáreas. Ha quedado extinguido a las 10.15 horas de ayer.

En la parroquia de Requiás, del municipio de Muíños, se inició un incendio el viernes, a las 21.55 horas. Quedó extinguido a las 23,57 horas. Calcinó 0,2 hectáreas de monte raso, dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Por otra parte, los bomberos consiguieron frenar un incendio declarado ayer por la mañana en el almacén que tiene el Grupo Cuevas en la rúa Reza de Ourense, antes de que afectara a la estructura y a la cubierta, que comparte con otros edificios de la rúa Progreso, por lo que el riesgo fue importante de que se registraran daños de mayor calado.

Resultaron calcinados utensilios en desuso que la empresa ourensana acumulaba en la nave, por lo que en principio se estima que no ha causado grandes pérdidas económicas. Los bomberos consiguieron apagar el fuego en tan solo una hora, tras participar en el rescate del cadáver de una mujer en Oira.