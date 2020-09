"Nos enterábamos de los proyectos del alcalde por su Facebook", se quejan ediles críticos de DO

Cierto es que el Concello de Ourense alberga tal número de concesiones pendiesen y dinero en caja, que no habría mejor momento, siempre con mayoría asegurada, para hacerse con el bastón de mando.

Pero, manteniendo esa máxima que defienden sus críticos de que, el peor enemigo del alcalde de Ourense no es ni la prensa ni sus ediles ni los funcionarios del Concello, "si no un señor que se llama Gonzalo Pérez Jácome", el regidor no ha cejado de abonar el terreno en estos últimos doce meses, con algunas declaraciones que avivaron el cisma.

"Es duro que después de tantos años de amistad y de trabajar por DO, nos bloqueara todos los proyectos, e incluso nos enteramos de todas esa ideas que se le ocurrían a él, como el rascacielos de 80 plantas, piscinas en toda la ciudad gratuitas y tantos otros, por su Facebook", indican miembros de su grupo.

En el bulevar de los sueños rotos por el que tendrá que transitar Jácome si la crisis municipal no se endereza, le quedan para la historia golpes mediáticos como su rascacielos de 80 plantas en Mariñamansa, en terrenos calificados como suelo inundable y 81 metros más alto que el rascacielos más alto de España, la Torre de Cristal de Madrid.

La torre llevó el nombre de Ourense a los principales informativos nacionales, como ocurrió con el belén "más horrendo de España", o los "guardianes del tiempo" con los que iba a vigilar a los funcionarios perezosos. Todo esto con un PP mudo y perplejo. Al alcalde que hizo más números en menos tiempo se le podría agotar el tiempo, por una errónea cuestión de no dación de números.