Los vinos de la D.O. Monterrei logran once distinciones Gallaecia

Un total de once vinos de la Denominación de Origen de Monterrei ha logrado Distinciones Gallaecia en la cata final realizada por sumilleres de esta comunidad autónoma, que corresponden a los vinos blancos Abeledos 2019, de Concepción Paradela Martínez; Ladairo Barrica 2018, Ladairo; Mara Moura 2019, de Terras do Cigarrón; Pazo de Monterrey, Raúl Boo 2018, de Pazos del Rey; Trasdovento 2018, de Trasdovento; Vía Arxéntea 2019, de Vía Arxéntea; y Vía Arxéntea Barrica 2018.

Dentro del apartado de vinos tintos, las Distinciones Gallaecia le correspondieron a Alto do Bocelo 2018, de Trasdovento; Father 1943 del 2017, de Crego e Monaguillo; Lobarzán Isaura 2018, de Castro de Lobarzán; y Lobarzán Isaura Bastardo 2018, de Castro de Lobarzán.

La D.O. Monterrei presentó a esta edición un total de 48 muestras, 21 tintos y 27 blancos, que pertenecían a las añadas 2016, 2017, 2018 y 2019. De las 72 referencias reconocidas en este concurso, once pertenecen a la denominación Monterrei. Los catadores que han participado en la cata final de "Distinciones Gallaecia" han sido Aurelio Vázquez (presidente Gallaecia - Sumiller rest. Casa Aurelio), Alejandro Paadín (vicepresidente Gallaecia - gerente Paadín Eventos), Pedro Sestayo (secretario general Gallaecia - formador de hostelería), Manuel Corralero (sumiller Hotel Plaza), Natalia Cid (tesorera Gallaecia - sumiller Grupo Montesqueiro), Rebeca André (miembro del panel de calificación D.O. Monterrei), José Dopazo (miembro del panel de calificación D.O. Rías Baixas), Erika Laíño (promoción & Comunicación D.O Ribeiro) y Pablo Vidal, de Valdeorras.