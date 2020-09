Localizan el cuerpo de una mujer flotando en el embalse de Velle

Efectivos de emergencias han recuperado en la mañana de este sábado el cuerpo de una mujer que fue avistado flotando en el embalse ourensano de Velle.



En concreto, el CIAE 112-Galicia tuvo constancia de este hallazgo sobre las 10,00 horas de este sábado. Hasta la zona, en las proximidades de la presa hidroeléctrica, se desplazaron efectivos de Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Ourense, que recuperaron el cuerpo de la mujer del agua.





#AXEGAInforma do rescate do corpo dunha muller flotando no #EncoroDeVelle, á altura da Presa Hidroeléctrica. Os #Bombeiros de Ourense recuperaron o corpo da auga. Interveñen os servizos sanitarios,@policia , local e os efectivos de #Protección Civil de Ourense. pic.twitter.com/S2DxHQm6PT