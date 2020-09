Ilusión y seguridad en la apertura de las "Galiñas azules": 27 centros en la provincia con 865 plazas

A primera hora de la mañana de ayer se abrieron todas las escuelas infantiles de la red "Galiña Azul", que la Xunta de Galicia gestiona en toda la comunidad. En la provincia existen 27 que dan cobertura a más de 860 menores de entre 3 meses y 3 años. "Es imposible no tener contacto con ellos", decía una de las profesionales de la red de escuelas infantiles en la ciudad de Ourense. Las familia dejaban a los menores con cierto excepticismo, pero con la confianza de que en dichas instalaciones existe seguridad. Uno de los padres confesaba que "no puedo parar mi vida y si lo tengo en casa me es imposible teletrabajar porque necesita atención todo el tiempo. Es una forma de conciliación, pero en estos tiempos que corren de pandemia, ya no sabes qué es mejor. Sin embargo, sabemos que aquí estarán seguros, que no habrá problema". La ilusión del personal por volver a la actividad y al contacto con los menores era evidente a la entrada y durante toda la jornada. El protocolo y las medidas de seguridad y prevención intentarán formar un muro de contención contra un virus que avanza en Ourense, pese a las restricciones. El personal renueva la ilusión, los menores con risas y lloros y los padres con la necesidad de buscar soluciones a la conciliación. Circuitos de entrada y salida, zonas para desinfección, un protocolo estricto de atención y actividad, además de una disciplinada higiene, son las nuevas normas que rigen la actividad de estas escuelas.