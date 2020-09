Feijóo y el PP de Ourense callan sobre el futuro del bipartido municipal y si habrá relevo en la Alcaldía

Villarino señaló que los responsables son de la ingobernabilidad del Concello de Ourense "son Alberto Núñez Feijóo, Manuel Baltar y algunos miembros del PP que están intentando hacer una frente común luchando contra el actual alcalde, con el único objeto de apartarlo para situar al PP en la alcaldía" . Añade que "esta es una maniobra indefendible, un nuevo abuso del voto de los ciudadanos". Considera que la situación es insostenible, pues ni el PP de Ourense ni el PPdeG se pronuncian sobre si habrá relevo en la Alcaldía. "Esta situación no puede mantenerse, no pueden ir con visos de normalidad como si no hubiera a ocurrido nada y no pueden decir que están trabajando por Ourense", denunció el PSOE porque "cada uno está trabajando solo por el suyo y para mantener a Baltar en la Diputación".

"Seguimos en la más absoluta de las incógnitas ya que Gonzalo Caballero preguntó a Feijóo en dos ocasiones por la situación y no manifestó ni una sola declaración", aseveró Villarino. De igual modo el PP no contestó ayer en comisión de pleno del concello a las preguntas que le cursó el portavoz del PSOE sobre el futuro del bipartito.