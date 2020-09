Baltar exige a los grupos políticos certificados del destino del dinero que les da la Diputación

La Diputación de Ourense, que preside Manuel Baltar, ha solicita do a lo grupos políticos certificaciones al respeto del destino de los fondos" que reciben de la institución, para saber si se dedicaron al fin para el que son concedidos, que es para gastos de esos grupos políticos. El plazo otorgado fue de dos días, y remataba ayer mismo, según anunció el portavoz del PSdeG-PSOE de Ourense, Rafa Villarino.

El gesto no tendría mayor relevancia, de no ser porque "es la primera vez en la historia que la Diputación no los exige", indicó Villarino, pero le sorprende que la Diputación lo hace en plena guerra interna de Democracia Ourensana, después de que cinco ediles de su partido, llevaran al alcalde Gonzalo Pérez Jácome a Fiscalía por presunto ocultación del destino tanto de las donaciones de concejales y asesores al , como de los fondos que Diputación y Concello le dan a los grupos políticos para sus gastos.

En total son más de 800.000 euros en cuatro años, en el mandato municipal de 2015 a 2019, según los ediles críticos con Jácome, los que pudo recibir DO, cuyo destino dicen desconocer.

Para Rafa Villarino esta decisión inesperada de la Diputación de exigir cuentas a los grupos políticos con un plazo de solo dos día "es otra de la maniobras de Baltar" indica, en la que también implica al presidente del PPdeG, Alberto Núñez, para deshacerse de Jácome y que el PP recupere la Alcaldía de As Burgas.

De hecho explica Villarino "es la primera vez que la Diputación pide no una justificación, sino una certificación de los gastos de los grupos, "en dos días y con una figura que no existía, antes firmaba el responsable económico del partido, ahora tienen que firmar el responsable del partido y un responsable económico que no puede ser el portavoz".

Considera Villarino que "esto tiene un camino, soltar la semana que viene alguna nueva bomba pero esta vez desde la Diputación provincial" dejando caer que el destinatario del tiro sería el propio Jácome.

El PP había guardado por ahora sobre la continuidad del pacto de gobierno con DO en la Alcaldía de Ourense, tras la denuncia de esos cinco ediles de Democracia Ourensana contra Pérez Jácome. Sin embargo con esta petición urgente de certificación de destino del dinero a los grupos, el PP y directamente la Diputación de Baltar, entra de refilón en la campaña contra el aún alcalde, algún cargo del PP da como máximo de una semana a quince días en la Alcaldía.

Fuentes de la Diputación negaban cualquier intencionalidad en esta petición del destino de las ayudas que da a los grupos políticos, y señalaba que de hecho las bases se habían aprobado ya en septiembre de 2019, antes de esta grave crisis que vive el Concello.

"De hecho el interventor ha pedido esos certificados sólo a los partidos que no estaban al día" y la misma fuente deja caer que "a lo mejor alguno de los que denuncia es el que tiene que aclarar si su partido estaba presentado sus cuentas de forma semestral como esas bases", indican.

Un concello "paralizado"

Mientras tanto los grupos de la oposición, BNG y PSOE, han denunciado ayer la "situación de caos e ingobernabilidad del ayuntamiento de Ourense", tras los últimos conflictos internos vividos en DO, con varios concejales críticos.

En concreto, el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha acusado al gobierno ourensano al finalizar la reunión de la comisión de pleno de negarse a "clarificar" cuál es la situación del consistorio y ha reprochado que DO y PP están más preocupados en los "líos internos" haciendo una situación "insostenible" que en gobernar.

Ante estas "maniobras", Rafa Villarino ha recalcado que el PSOE seguirá trabajando para "intentar llegar a un gobierno estable" y "limpio, que merece Ourense" al tiempo que ha pedido al gobierno local que "aclare" la situación del Concello y si los críticos de DO "van a conservar sus competencias".

También el portavoz del BNG, Luis Seara, ha pedido "explicaciones" tanto a DO como al PP por la situación de "parálisis" y de "caos" en los que está instalada la ciudad de Ourense.

"Queremos saber, si los concejales díscolos, Miguel Caride, María Dibuja o Manolo Álvarez, van a ser cesados de sus competencias o si han pensado dimitir y abandonar la disciplina de grupo " indica Seara.

Puso como ejemplo el concejal nacionalista, del "caos" del concello, la situación que atraviesa la Concejalía de Cultura, que tiene "un concejal recién dimitido, la jefa de servicio de baja prolongada" y la falta de programación cultural, ha concluido.