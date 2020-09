La ANPA del CEIP As Mercedes, dispuesta a utilizar la biblioteca como comedor

Directiva de la ANPA del CEIP As Mercedes de Ourense.

Directiva de la ANPA del CEIP As Mercedes de Ourense. // Brais Lorenzo

La ANPA Pía da Casco del CEIP As Mercedes de Ourense anunció ante el edificio administrativo de la Xunta que no rechaza utilizar la biblioteca y otros espacios del centro para habilitar el comedor escolar, propuesto por la Xunta, a pesar de que considera que la biblioteca "no es un lugar apropiado para comer y además provocaría la pérdida del aula más amplia y polivalente que posee un centro con muchas carencias de infraestructuras". Defiende "la necesidad de firmar un convenio con la Residencia Juvenil", adaptado a las nuevas circunstancias. Y advierte de que el coste del servicio se incrementará 20 euros al mes, por lo que pregunta: "¿Quién lo asumirá?"