La "destitución" de Caride fragmenta más a DO con una guerra fría entre afines y críticos

DO y PP en la aprobación de los presupuestos de 2020 en el salón de plenos del Concello. // Iñaki Osorio

La peor semana de la historia de Democracia Ourensana en 19 años de existencia. Así se podría definir los últimos días de una crisis interna que pone en vilo el gobierno del Concello de Ourense y su futuro más inmediato. La destitución, para algunos, o la renuncia según Miguel Caride (DO) como portavoz del grupo municipal fragmenta más a una formación en la que hay dos bandos claramente diferenciados.

Los afines a Pérez Jácome y los críticos. Dentro del primer grupo están Armando Ojea, nuevo portavoz municipal, y María Teresa Rodríguez que después de denunciar al líder de la formación en la Fiscalía por la gestión económica, se "compromete" de nuevo con los proyectos del líder de la formación. Un viraje que los críticos consideran "extraño" y llevado a cabo por "presiones".

En el sector crítico, Miguel Caride, María del Mar Dibuja y Manuel Álvarez mantienen con firmeza sus desavenencias con el regidor ourensano y admiten la falta de comunicación con el mismo, con el desconocimiento de las actuaciones del líder de la formación en los últimos días.

Dos bandos claramente diferenciados que sumen al partido en la incomunicación absoluta y que perjudican la gobernabilidad del Concello de Ourense por una crisis interna generada por la gestión económica personalista de Pérez Jácome.

Armando Ojea, nuevo portavoz municipal, no quiso hacer declaraciones y Miguel Caride mantiene el silencio después de su sustitución en vistas a futuros movimientos. Precisamente las próximas actuaciones están sobre el tablero político, pero sin desvelar qué pasará. La guerra fría que mantienen ambos bandos no despeja las dudas del futuro del gobierno de la tercera ciudad de Galicia, mientras la oposición se mantiene expectante, al igual que sus socios de gobierno.

Mientras el sector crítico se mantiene en silencio a la espera de nuevos movimientos, desde el núcleo duro de la formación se piensa en un posible cese de asesores que están contratados como personal eventual. Democracia Ourensana cuenta actualmente con 13 asesores en el Concello de Ourense, entre los que figuran personas relacionadas con el sector crítico de Pérez Jácome. La decisión de cesarlos sería exclusivamente del regidor ourensano y según pudo saber FARO no se descarta que tome alguna decisión al respecto sobre la vinculación de su personal de confianza en los próximos días.

Ante la falta de comunicación total y absoluta, entra en juego la posible retirada de competencias al sector crítico, ya que tienen delegaciones en Seguridad Ciudadana, Comercio, Infraestructuras, Transporte y Servicios Generales, entre otros.

La otra incógnita es el relevo de Mario González en la Corporación municipal, tras presentar su renuncia. En la lista presentada para las elecciones municipales de 2019, figura como siguiente candidato Telmo Ucha, que desarrolla labores de personal eventual de DO. En caso de no ser él, le tocaría a Antonio Fernández que también ejerce de personal de confianza del regidor ourensano. Entre las dos posibilidades puede estar el futuro edil de DO en el Concello de Ourense.