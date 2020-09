Abelardo Carballo, nuevo alcalde de Viana do Bolo al prosperar la moción de censura en un pleno tenso

El concejal no adscrito Abelardo Carballo ha sido elegido nuevo alcalde de Viana do Bolo, en un pleno cargado de tensión desarrollado desde las 12 a las 13.15 horas. Recibió el apoyo de dos concejales que abandonaron el PSOE para impulsar la moción de censura –incluido el del propio Carballo–, y de los cuatro del Partido Popular, con el que previamente habían cerrado un acuerdo para repartirse la alcaldía durante año y medio para los portavoces de ambos partidos: Abelardo Carballo (no adscrito) y PP, Andrés Montesinos.

El hasta ahora regidor del BNG, Secundino Fernández Fernández, apoyado por los cuatro ediles de su grupo y uno del PSOE que permanece fiel a las siglas de su partido, quedó relevado del cargo al no fructificar un acuerdo para integrar en el grupo de gobierno a los socialistas. La moción de censura salió adelante con el apoyo de seis ediles frente a cinco.