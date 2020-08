El PP: "El pacto de gobernabilidad está vigente"

El PP se pronunció ayer en palabras de su portavoz, Flora Moure. "Tenemos un pacto de gobernabilidad actualmente vigente con el que trabajamos por el bien de la ciudad". El líder del PSOE local, Rafael Rodríguez Villarino, anunció su intención de dialogar con todos para buscar un cambi y que "Ourense arranque", sin cerrar la puerta a un gobierno de concentración. Horas más tarde emitió un comunicado para matizar que "somos la alternativa al PP, al que nunca ofrecí ni ofreceremos un pacto". Invita a la oposición a "concentrar fuerzas para sacar al concello del esperpento". Villarino identifica a Baltar como "responsable máximo e instigador" de esta crisis. "El PP debería disculparse, pasar a la oposición y dejar gobernar a la lista más votada. Diálogo con todos, sí, pero el PP debe situarse en la oposición, pues es el responsable de la situación".

Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos, que a principos de semana alertó de posibles "ilegalidades" y expresó en público las diferencias en el seno de DO que hasta el momento se mantenía sotto voce, cree que "Jácome seguirá con su teatro hasta la aprobación del PXOM", el plan general de urbanismo, sobre el que DO y el PP mantienen diferencias. Esta semana, el alcalde dijo en sus redes sociales: "A nadie se le escapa que detrás de ciertos movimiemtos se esconden los intereses económicos espurios que siempre han gobernado esta ciudad. Mi lucha se centra en evitar pelotazos urbanísticos, léase un PXOM a pulir, así como concesiones infladas. No a todos gusta", señaló.

El portavoz de Ciudadanos acusó a su anterior partido de "colocar a este personaje como alcalde". Y añadió: "Según las informaciones que llegan a nuestro grupo municipal, habrá más escándalos relacionados con la gestión de Jácome y con su pacto con el PP".Araujo insta a los populares a dar un paso al frente y garantiza la disposición de los naranjas a apoyar un gobierno local de concentración.

El BNG, que coincide con la gestión "personalista y con total opacidad" de Jácome, subrayó: "Que ninguén se leve a enganos, detrás destes movementos está Baltar e o PP, que o único que fixo foi anticipar unha situación que xa tiñan prevista para máis adiante. Non era outra que soltar lastre en canto conseguisen os seus obxectivos primordiais, os cales están, como xa dixemos, intimamente ligados a situación urbanística do concello".

Además, los nacionalistas dejan un recado a los díscolos: "Resulta difícil de crer que se sorprendan do modo en como se xestiona o partido. Os que agora se escandalizan, levan anos formando parte do núcleo duro e son, polo tanto, bos coñecedores do modus operandi".