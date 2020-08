El PP denuncia que el gobierno de Carballiño pone en peligro la ayuda en el hogar

El PP denuncia que, este jueves, la Plataforma de contratación del Sector Público, en la que obligatoriamente se tienen que publicar las contrataciones que hacen los concellos de todo España, anuló la publicación que hizo el de O Carballiño el 28 de julio. En el pleno de septiembre de 2018 se acordó no prorrogarle el contrato a la actual empresa que gestiona la Axuda no Fogar, y "lógico sería suponer que el Concello sacara a licitación de forma inmediata un nuevo contrato, o asumiese directamente el servicio". Critican que el alcalde tomó la decisión de "no hacer absolutamente nada", desde entonces la empresa siguió pero sin contrato y "sin saber a qué atenerse". Desde el PP piden explicaciones al alcalde.