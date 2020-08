Los concejales críticos de DO llevan al alcalde a la Fiscalía, exigen que dimita y lo ven "incapaz"

La crisis de Democracia Ourense, con una mayoría de críticos contra el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, ya no es solo una tormenta política de dimensiones impredecibles, también tiene una derivada judicial. Los cinco ediles díscolos registraron un escrito en la Fiscalía de Ourense este jueves para que se investiguen las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos del partido, su destino y las donaciones de salario que realizan miembros y afines de la formación. Este viernes, el portavoz de DO y líder de los críticos, Miguel Caride, firmó un comunicado de tono muy duro que pide la dimisión de Jácome, acusándolo de gestión opaca, personalista e incluso dictatorial. Lo consideran un "obstáculo" para el proyecto de ciudad y lo tachan de "incapaz". "Es absolutamente imposible poder trabajar con el actual alcalde de Ourense". En un viernes frenético, horas antes el concejal de Cultura, Mario González, anunció su dimisión, que será efectiva el lunes, cuando hablará ante los medios. Es el único del grupo de críticos que renuncia, por ética. Se trata de la tercera salida de DO en poco más de un año de mandato, tras las de Ana Isabel Rebanales y Ana Isabel Bertólez, en el primer mes. Jácome muestra su "incredulidad" con esta tormenta política y dice que su gestión es legal. "Los rumores de estos días tienen fundamento cero. Soy consciente de la legalidad de todos mis actos".

"Miguel Caride me comunicó que el jueves 27 de agosto, a las 10 de la mañana, habían entregado ese comunicado en la Fiscalía. Mi sorpresa fue total, porque 90 minutos más tarde se celebró una reunión de Democracia Ourensana, con los 7 concejales (entre ellos, los 5 que entregaron el escrito), para aclarar la situación interna del grupo político. ¿Cómo se puede acudir a una reunión a oír las explicaciones pertinentes, pero acudir antes a denunciar?", expresaba el regidor ayer. "Este hecho demuestra que algunos concejales (me consta que no todos), no tenían ningún interés real en conocer ninguna explicación por mi parte, porque ya habían tomado una decisión previa, y ya antes de la reunión la habían llevado a la práctica presentando el escrito ante el fiscal". Jácome agradece a Mario González su renuncia, y su labor en Cultura. "Todo mi respeto y consideración, absolutamente coherente y respetable".

El alcalde expresaba su "absoluta tranquilidad sobre cualquier comunicado a la Fiscalía sobre mi persona o gestión, ya que los rumores que han circulado estos días tienen fundamento cero. Soy consciente de la legalidad de todos mis actos. Entiendo que será una de las muchas denuncias que se han hecho sobre mí, que han sido archivadas, si es que llegan a investigarse". Según su criterio, "cuando algún concejal no confía en su alcalde hasta el punto de instar a Fiscalía, lo normal es que ese concejal presente su dimisión y abandone el Concello". Quiso transmitir "un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Ourense" así como su compromiso "intacto de seguir luchando por la ciudad".

A las 19 horas, el portavoz del grupo municipal, Miguel Caride, remitió un comunicado firmado por él pero encabezada como "concejales de DO". Acuden a la Fiscalía "ante las dudas sobre la legalidad de las aportaciones económicas que efectúa el personal laboral de carácter eventual del Concello de Ourense adscrito al grupo Democracia Ourensana, que contrata personalmente el alcalde, consistente en la entrega de una parte, en algunos casos muy importante, de su salario, así como sobre el destino de esos fondos y de las demás aportaciones económicas que recibe el grupo con cargo a dinero público".

Dicen los díscolos que "más allá de cualquier otra valoración ética sobre esta cuestión, que nos parece del todo punto inadmisible, como cargos públicos tenemos la obligación, no solo moral, sino también legal de poner en conocimiento estos hechos a fin de que se determine si se vulnera la ley". Este grupo de concejales defiende que "esto no es una cuestión política de lealtades o traiciones, como de forma torticera se pretende hacer ver, esto es una cuestión de respeto a la ley y a la dignidad de las personas".

Gestión "errática y egocéntrica"

Los críticos aseguran a la Fiscalía que "la gestión económica de los recursos del grupo municipal de DO en el Concello de Ourense, así como de los del grupo provincial en la Diputación de Ourense, y los propios del partido, es llevada de forma personal y exclusiva por el señor Jácome, haciéndolo de forma totalmente opaca, decidiendo de forma unilateral en qué gastar esos recursos, negándose a rendir cuentas así como a publicar las mismas en los correspondientes portales públicos de transparencia. Este proceder es tremendamente doloroso para nosotros, y tras valorarlo someramente hemos considerado que no nos quedaba otra alternativa, al margen de las decisiones políticas que adoptemos".

Los ediles reconocen un deterioro de las relaciones con el alcalde en los últimos meses, "hasta el punto de haberse vuelto totalmente insostenible". Toda la gestión, añade el comunicado, "no solo la económica, se conduce de forma absolutamente personalista, con mando autoritario y dictatorial, aparte de opaca. Su relación actual con los concejales se ha convertido en una relación de desconfianza. No nos consulta las decisiones políticas, decisiones con las que en muchos casos no estamos de acuerdo y de las que, por lo general, no tenemos conocimiento hasta que las hace públicas a través de sus redes sociales. Nos ningunea continuamente, despreciando nuestro trabajo y el de los trabajadores del Concello. Este malestar no es único de los concejales, lo es también de funcionarios y trabajadores municipales, e incluso lo percibimos en medios de comunicación, de los que hace mofa constantemente, y en la propia ciudadanía. Bajo estos parámetros es absolutamente imposible poder trabajar con el actual alcalde".

Los díscolos ven "imprescindible" la dimisión del regidor, también como concejal. "Nos hizo creer erróneamente en su capacidad para encabezar este atractivo e ilusionante proyecto político y con esa ilusión afrontamos el reto de formar parte del gobierno municipal, ilusión que el alcalde y solo el alcalde ha tirado por la borda, produciendo en nosotros, durante los últimos meses, desencanto, desmotivación y hasta vergüenza. Nuestra relación personal y la sintonía política con el resto de concejales del equipo de gobierno pertenecientes al grupo municipal del Partido Popular es excelente, agradeciéndoles expresamente su enorme paciencia, su continuo apoyo, su incansable trabajo y su decidido compromiso con un proyecto político de altura que solo el alcalde, y nadie más que el alcalde, con su errática, personalista y egocéntrica forma de actuar, impide desarrollar", acusan. "Hay mucho trabajo realizado y mucho más por realizar. El proyecto sigue en pie y el único obstáculo para poder desarrollarlo tiene un nombre, Gonzalo Pérez Jácome, una persona que se ha revelado como incapaz para dirigirlo". La crisis de DO es ya una guerra.