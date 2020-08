Una treintena de pedáneos exigen que se paralice la moción de censura en Viana

En Viana do Bolo, 36 alcaldes pedáneos, que representan más del 80% de los que hay en los núcleos rurales, firmaron un escrito dirigido al Concello en el que rechazan la moción de censura contra el regidor nacionalista Secundino Fernández, anunciada por el PP y exediles socialistas. Exigen su paralización.

En su escrito indican que se trata de "un fraude a lo votado por los vecinos" , y que "no representa el sentir general y no compartimos esta forma de hacer política. No entendemos ni compartimos que personas que se presentan con unas siglas políticas se pasen a no adscritos y monten una moción de censura al actual alcalde". Apuntan que se "pervierte la democracia y lo votado por los vecinos".

Ante esta muestra de apoyo, Fernández manifiesta su agradecimiento y admiración "por estas personas que desde posiciones políticas no siempre coincidentes dan la cara a pesar de las presiones para rechazar esta situación. Estos alcaldes pedáneos que representan a los vecinos de sus parroquias muestran que no quieren una situación de transfugismo y manipulación del resultado electoral". Asegura que independientemente de lo que suceda el 2 de septiembre, "siempre estaré del lado de los vecinos de Viana. Siempre estaré igualmente con el resto de concejales y personas del BNG. Creemos en la gente, trabajamos para los vecinos, no nos vendemos a oscuros intereses". Y explica que desde que es alcalde los pedáneos son elegidos por los vecinos, que proponen al concello la designació. Desde que el BNG gobierna en Viana "no se designó ninguno que no tuviera el aval de los vecinos de los núcleos".