El BNG, sobre la situación de DO: "Asistimos a este juego de tronos"

El grupo municipal del BNG critica "la situación en la que se encuentra la ciudad ya que es insostenible. Termina agosto y los autónomos no saben cuándo podrán cobrar las ayudas, las concesiones siguen en precario y no sabemos nada del PXOM más allá de disputas internas entre socios de gobierno por ver quién satisface finalmente y de mejor forma a sus especuladores". Los nacionalistas califican de "juego de tronos", la situación que vive DO.

El regidor ourensano exigió una rectificación pública a los nacionalistas tras sus últimas declaraciones. "El nuevo PXOM fue aprobado inicialmente por PSdeG y BNG, y provisionalmente por el PP, no por DO. No votamos a favor, lo denunciamos ante la justicia". Por ello, pide al portavoz nacionalista una rectificación.