Ribadavia dota al municipio de diez puntos gratuitos de acceso wifi

El Concello de Ribadavia habilitó puntos de acceso wifi en diferentes espacios públicos de varias parroquias para dar puntos de acceso a internet a los vecinos del rural, con una inversión de 14.970,58 euros. Con este proyecto dotó de este servicio al campo de fútbol de San Cristovo, al de Francelos, al campo de hierba sintética de O Xestal, al Polideportivo "O Consello", y a los locales sociales de Sampaio, A Franqueirán, Francelos, y Ventosela, además de dotar de conectividad interior a la plaza de abastos. Y en el Concello de Leiro el Gobierno Central dotará de banda ancha a 15 pueblos del municipio.

Todos los puntos de acceso wifi que se colocaron en el municipio de Ribadavia permiten la conexión simultánea de, como mínimo, 50 personas sin que exista una diminución del rendimiento. El alcalde, César Fernández, señala que "con esta actuación apostamos por dotar de puntos de acceso wifi, y por lo tanto, de una mayor conectividad a espacios públicos e instalaciones deportivas de diferentes puntos del concello, garantizando así que la ciudadanía cuente con conexión libre y gratuita en espacios en los que habitualmente se desarrollan diferentes actividades".

Recalca además que "Ribadavia está haciendo una apuesta clara por la modernización y la conectividad de toda la población, apostando por posicionarla mejor en un horizonte cada vez más tecnológico". Apunta que los usuarios que quieran utilizar esta conexión gratuita en alguno de los puntos habilitados solo tienen que seleccionar la red WIFI4EU y registrarse la primera vez que la utilicen, y posteriormente los dispositivos se conectarán automáticamente cuando se encuentren en el entorno de uno de estos puntos de acceso.

Y en la comarca de O Ribeiro el PSOE recibió ayer la notificación, a través de sus representantes en Madrid, que la Secretaria de Estado para el Avance Digital va a dotar de red de banda ancha a varios pueblos del Concello de Leiro que estaban carentes de cobertura, como son Berán, Cubilledo, Gomariz, Casar, Lebosende,Leiro, As Cortes, Orega, Barouta, Mesón do Pardo, A Ponte, A Veiga, Paredes, Sa, Vieite y Barzamedelle. Estaban dentro de lo que se denomina "zonas blancas" que son las que no disponían de dicha cobertura, ni previsiones para su dotación. En próximas fechas se ejecutará a través de la adjudicación a Telefónica. Se financia con fondos Feder y del Estado. El PSOE había prseentado una moción en febrero pidiendo cobertura de internet y móvil.