"Con este protocolo, el miedo es que la vuelta al colegio sea una hecatombe"

José Antonio Álvarez Caride es el presidente de la Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais (FAPA) de los colegios públicos de Ourense, que representa a casi un centenar de Anpas. Además es vicepresidente de la confederación gallega y miembro de la directiva del colectivo nacional. El 10 de septiembre arranca el curso en Segundo Ciclo de Infantil, Educación Especial y Primaria. El 16, las clases de ESO, Bachillerato y FP. A poco más de dos semanas del regreso de la educación presencial, suspendida en marzo con la primera oleada de la pandemia, Álvarez Caride critica el protocolo de la Consellería de Educación y aprecia un riesgo de que los casos de Covid-19 se multipliquen. Considera que el plan de la administración, que establece grupos 'burbuja' de 25 alumnos y de cuyo debate y redacción fueron "excluidos" los representantes de las familias, "es peligroso e inaceptable".

La federación de madres y padres critica que no se aumente el número de docentes ni se adapten espacios físicos o turnos, y que queden "mal regulados aspectos como el transporte escolar, las actividades extraescolares o la formación de profesores y alumnos ante la posibilidad de tener que realizar de nuevo formación a través de la red". El colectivo muestra su malestar por la falta de participación de las familias" en la comisión Covid-19 que habrá en cada centro educativo. "Está pasando por encima de un órgano colegiado y decretado que es el Consello escolar, donde todos participamos".

Por la situación sanitaria no parece prudente convocar manifestaciones y la confederación gallega ha impulsado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para que la Xunta revise el protocolo "y nuestras propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta". Hasta ayer habían apoyado esta iniciativa un total de 1.338 personas. "Consideramos que las familias tienen un papel básico en la educación para la salud y en la prevención del Covid-19, y son en última instancia las que sufren las consecuencias de una mala planificación que podría provocar infecciones entre nuestros hijos", subraya la petición.

- ¿Qué previsión tiene sobre el regreso de las clases presenciales en esta situación de pandemia?

- No somos distintos a otros países, como Alemania o Rusia, que ya han tenido que cerrar colegios. Se van a juntar los niños, con los asintomáticos que pueda haber, y con el protocolo que ha diseñado la administración va a ser una hecatombe, ojalá me equivoque. No podemos meter a 25 niños en 30 metros cuadrados, es inviable, todo lo que está organizado es inviable. El miedo es que se multipliquen los casos. Vemos que los niños suelen ser asintomáticos y el problema es que lleven el virus a sus casas. Eso provocaría que no solo estén en cuarentena los niños, sino también las familias. ¿Y dónde tendrías a los menores para poder conciliar?

- ¿Queda margen para que se introduzcan cambios en dicho plan?

- No vemos ninguna iniciativa por parte de las consellerías de Educación y Sanidade de hacer un plan B y recapacitar sobre este protocolo. La idea que tienen es la de empezar sí o sí, no sé si por intentar hacer ver que su protocolo es bueno y seguro. Pero eso es imposible, lo ve cualquiera. Si antes de que nos viniera una pandemia encima, teníamos 25 niños por aula y pedíamos ya entonces que bajara la ratio para una mejor atención, cómo se puede entender ahora seguir con 25 y que solo haya desdobles a partir de 26.

- La conselleira de Educación sostiene que es "inviable" rebajar la ratio a 15 alumnos por clase por falta de espacios en los centros.

- Por qué no rebajar de 25, por qué. Nos olvidamos de que hay niños con necesidades específicas, que requieren una atención personalizada, y que los profesores deberán estar más pendientes. ¿La conselleira perdió la memoria de cuando iba a clase? Se trata de estudiar colegio a colegio y estructura a estructura, haciendo caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada clase tiene su propio espacio y algunas no están bien ventiladas, sobre todo para realizar determinadas actividades. Hay algunas de 25 metros cuadrados y la recomendación es que haya un niño por cada 3 metros cuadrados.

- ¿Sería una posible solución utilizar polideportivos, espacios al aire libre u otras dotaciones para dar clase si en los colegios no existe una infraestructura suficiente?

- No lo plantearon, pero no olvidemos que vivimos en Galicia. En los polideportivos, aunque son más aireados y hay un espacio más grande, no hay calefacción y en algunas zonas de Galicia en septiembre u octubre ya hace frío. Si se producen fiebres o catarros, existiría la duda de si es una cosa u otra. Sería necesario hacer pruebas a los alumnos constantemente, pero prima el dinero, no la salud. Ya ha pasado en verano para intentar recaudar con el turismo lo que vamos a gastar con la sanidad. Hay que invertir en la educación. Si la mercantilizamos vamos mal, nos volveremos un país subdesarrollado y sin valores.

- Varios expertos inciden en la importancia para los menores de la clase presencial y la socialización.

- Estoy totalmente de acuerdo, pero debe hacerse con seguridad. De poco vale cubrir el espacio cognitivo y psicológico si después vamos a tener un problema sanitario más grave y peligroso. Estoy de acuerdo con los profesionales en que los niños deben interactuar y socializar, pero con seguridad, y con lo que se plantea en el actual protocolo no la vemos.

- ¿Creen que habrá familias que opten por no llevar a sus hijos?

- Ese es un tema delicado. La ley marca unas pautas y el absentismo del menor es responsabilidad de las familias. Con una ausencia de más de 15 horas, se cursa una denuncia del centro ante la Fiscalía y los padres pueden tener un problema. Pero es cierto que hay miedo de que los hijos se contagien, y se está obligando a llevarlos a un sitio, con el temor de que haya un problema. No se puede abocar a las familias a que no lleven a sus niños al colegio.

- ¿No tiene esperanza entonces de que se replantee el protocolo?

- La administración tiene el poder, si lo tuvo para plantear un protocolo hecho sin consenso, tiene el potencial de echarlo para atrás y escuchar a familias, sindicatos y docentes, a todo el sector de la comunidad educativa. Tenemos que arrimar el hombro tanto las familias como los docentes. A lo mejor tenemos que hacer un refuerzo económico para contar con más docentes, ¿por qué no hacemos una compresión del currículo para adaptarnos a la situación, con 4 horas por la mañana y 4 por la tarde, con refuerzo? Durante muchos años se ha estado recortando la educación pública, ¿por qué ahora que lo necesitamos no es el momento de invertir? Porque si lo hacemos en educación ahorraríamos en sanidad.