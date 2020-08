Manuel Baltar elige el teletrabajo

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha decidido permanecer en su casa en cuarentena y teletrabajar desde allí. Así lo explicaba la mañana de este miércoles en su cuenta de Twitter, donde informaba que había dado negativo con coronavirus en las dos PCR que se le realizaron después de que su padre y su madre fueran diagnosticados con Covid-19.





Ante o positivo de meu Pai e miña Nai, aínda que no único momento no que coincidimos no último mes físicamente gardamos todas as recomendacións (menos de 15 min, distancia social e mascarilla), fixen dúas probas con resultado negativo, opto polo teletraballo nos vindeiros días.