La división interna de DO se incrementa por la "opacidad" de la gestión económica

El vaso de la paciencia de la mayoría de ediles de Democracia Ourensana está casi vacío. La situación que vive el partido se está haciendo "insostenible", según fuentes internas y la "preocupación" crece cada día por la "opacidad" del regidor ourensano en relación a la gestión económica del partido.

Las palabras del portavoz municipal de Ciudadanos fueron un acicate para que el rumor se transforme en realidad y desde el seno de Democracia Ourensana confirman las discrepancias y la división existente en la formación. Algunos altos cargos de Democracia Ourensana piden una "rendición de cuentas" a Pérez Jácome por su gestión "personalista" de la parcela económica y financiera del partido y también critican "la falta de transparencia" tras la solicitud de explicaciones y la ausencia de estas por parte del líder de la formación. El portavoz del grupo, Miguel Caride, indicó que "de momento, no tengo comentarios que hacer", tras ser consultado por este periódico.

La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos ampara la donación privada de sus afiliados conforme a sus estatuto, y también la de personas físicas. En dicho marco jurídico, los cargos de DO efectuaron donaciones para el partido y pidieron "transparencia" a Pérez Jácome sobre la gestión de dichos fondos. Ante la "opacidad" del líder del partido, las tensiones internas y las discrepancias se han incrementado pidiendo "más transparencia" y una "solución" a la situación generada.

No "afecta"

Las palabras de Pepe Araújo aludiendo a "actuaciones que rozan al legalidad" pone en entredicho la fortaleza de partido y agrieta más la confianza de los ediles con su líder. El portavoz de Ciudadanos hizo referencia al gasto del sueldo de los asesores y en el seno de DO "saltaron las alarmas" y aumentó la "preocupación" por sus palabras. A ese respecto, el regidor dijo a FARO que "no desmiento rumores".

Los ediles afectados pedirán al líder de DO explicaciones para intentar aclarar la situación y exigirán la presentación de la documentación pertinente para conocer toda la gestión económica del partido. Este jueves habrá una reunión interna donde se expondrá sobre la mesa el conflicto.

Además desde el seno de Democracia Ourensana muestran el "rechazo" a la "intromisión" del regidor en la gestión política de diferentes áreas y delegaciones municipales y su forma de gestionar las redes sociales donde expresa sus "deseos y opiniones" haciendo valoraciones "personalistas" desde la cuenta de Democracia Ourensana.

Por parte del socio de gobierno en el Concello de Ourense, la portavoz municipal Flora Moure dijo que "nosotros, a día de hoy, no debemos ni podemos hacer ninguna valoración porque estamos hablando de un tema interno de Democracia Ourenana, según dicen los medios, y por lo tanto no nos compete valorarlo, como no nos compete valorar los asuntos orgánicos e internos de otras formaciones. Creo que es algo que si compete a alguien es a DO, ya que se están hablando cuestiones de partido, y nosotros no debemos ni nos compete hacer ninguna valoración. Esos presuntos líos no afectan a lo que es el trabajo diario.Estos días hemos tenido varias reuniones y estamos centrado en atender las cuestiones del futuro".