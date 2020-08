El Sergas inicia un cribado de test rápidos a los docentes de los centros de la provincia

Mientras los docentes universitarios esperan ansiosos instrucciones de las autoridades políticas para el inicio del curso y su formato, los profesores de los centros educativos de la provincia de Ourense están llamados a iniciar su actividad el próximo 10 de septiembre en un curso marcado por la preocupación y la incertidumbre de la pandemia.

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, perteneciente al Servicio Gallego de Salud (Sergas), en colaboración con la Jefatura Territorial de Educación en Ourense, inició ayer el cribado mediante test rápidos de anticuerpos de doble banda a todo el personal docente de los distintos centros educativos de la provincia con el objetivo de determinar las posibles infecciones de coronavirus, antes de iniciar el curso escolar.

Las autoridades sanitarias informan que "los test se harán a diario en turnos de tarde, en el servicio de extracción del laboratorio de análisis clínicas del Santa María Nai y en turno de mañana y tarde durante el sábado y el domingo". Según fuentes sanitaria en la tarde de ayer pasaron unos 400 docentes y este cribado también se realizará en diferentes fechas en los hospitales de Valdeorras y de Verín para el personal docente que tenga fijada la residencia en concellos limítrofes.

El Sergas prevé que 4.000 docentes con actividad en la provincia de Ourense pasen por el punto de extracción habilitados en los centros. El proceso del test rápido es "un pinchazo en el dedo y en, aproximadamente, 10 minutos se conoce el resultado".

Incertidumbres

El profesorado de Educación Primaria, Infantil y Secundaria todavía no tiene un protocolo definido para iniciar su actividad y dentro del colectivo muestran su preocupación sobre la llegada de las actuaciones y la contratación por parte de la Xunta de Galicia de 1.000 docentes más para "desdoblar" aulas y disminuir la ratio de alumno por aula.

Un docente ourensano de Primaria no lo tiene nada claro: "Dicen que van a empezar a hacer test pero genera incertidumbre. Primero por la fiabilidad de los test rápidos que no tienen demasiada fiabilidad y que podrían dar un resultado negativo y después ser positivo. Después por el espacio temporal que hay desde la prueba hasta el inicio de las clases. ¿Quién nos dice que no seremos positivos el día 8 de septiembre si la prueba nos las empiezan a hacer ahora?". Una profesora de Infantil va más allá: "A nosotros nos hacen pruebas pero, ¿quién nos garantiza que ningún niño o niña tiene coronavirus? Van a hacer un protocolo que sea genérico y, a veces, es necesario caer en los casos concretos de cada colegio porque no todos tienen las mismas posibilidades en cuanto a infraestructuras ni en cuanto a capacidad".

212 casos activos

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco registró ayer un nuevo aumento de casos activos al incrementarse en 9 los contagios detectados por las autoridades sanitarias que contabilizan un total de 212 casos activos.

Anteayer por la tarde ingresaba en el nuevo edificio de hospitalización el expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, con fiebre elevada y síntomas respiratorios agudos. Un caso más que ingresó en el pasado domingo junto con otra persona más que eleva los ingresados en planta a nueve, mientras que tres hombres permanecen en estado de gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los equipos de detección de positivos trabajan a destajo realizando casi 300 pruebas PRC para detectar contagios que son determinados por los rastreadores y también a aquellas personas que presentan síntomas.

La provincia de Ourense contabiliza 1.926 curados, cinco más que en el pasado domingo, e incrementa a 2.272 los casos acumulados por coronavirus.

La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia informó que permanecen activos dos trabajadores. Uno de ellos en la residencia Domus Vi de Barra de Miño y otro en el centro ocupacional As Flores, en Santa Cruz de Arrabaldo. El resto del personal arrojaron un resultado negativo.