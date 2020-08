División en DO y acusaciones de "ilegalidades" de la oposición, que el alcalde tilda de "tonterías"

La oposición plantó al gobierno y lo hizo por "irresponsabilidad" de un bipartito que celebró la sesión plenaria extraordinaria en la Diputación sin ningún edil del PSdeG, BNG y Ciudadanos sentado en la bancada y amparado por el quórum reglamentario para celebrar el pleno.

Los 13 ediles de la oposición se quedaron fuera y no acudieron a la sesión convocada. Desde el BNG, les tachan de "irresponsables" y de "no pensar en el personal del Concello". Los socialistas solicitaron un informe que minutos después el regidor ourensano confirmó que no tenía, que "eso se avisa telefónicamente".

Los grupos de la oposición tampoco acudirán hoy a las juntas de áreas convocadas por "responsabilidad y sentido común".

El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, señaló que "sabemos que el alcalde se encuentra en una situación complicada, lo cual le debe impedir tomar decisiones acertadas, porque su propio grupo está dejando caer temas, que de no ser ilegales están en el límite de la legalidad, y que en los próximos días van a provocar un escándalo en la ciudad. De momento no puedo decir nada más. Bastaría con preguntar a los asesores contratados por Jácome, qué es lo que hacen con su sueldo y, a quién, cómo y por qué destinan parte del mismo". Unas declaraciones que, según pudo confirmar FARO, evidencian una grieta en el partido de Democracia Ourensana, más concretamente entre algunos trabajadores eventuales y ediles con el líder del partido.

Luis Seara publicó un tuit en el que calificaba de "terremoto sin medida en la escala Richter" lo que "pasará en próximas fechas" en el Concello.

Jácome: "Tonterías"

El regidor ourensano declaró a FARO que "yo no tengo nada que decir de esas tonterías", al respecto de las "irregularidades" que el portavoz de Ciudadanos puso sobre la escena política en la rueda de prensa de ayer por la mañana frente al Concello.