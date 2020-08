Ourense, con 21 brotes de Covid activos, roza los 200 positivos y al menos 28 son menores

El área sanitaria de Ourense roza ya los 200 positivos en Covid-19 tras sumar 20 nuevos contagios en 24 horas. Son 195 los casos activos por coronavirus y 21 los brotes identificados en toda la provincia. Ayer se sumó a la lista un nuevo foco en A Pobra de Trives, con cuatro personas afectadas; y el de Vilamarín, vinculado a un bautizo, sumó dos casos más por lo que ya son trece los contagiados.

Y mientras la curva sigue su ascenso, empeora también la situación a nivel hospitalario con un nuevo ingreso en la unidad de críticos de un paciente que se encontraba en planta. Con este son ya tres los enfermos en la UCI desde el pasado miércoles. El agravamiento dela nueva escalada ha reactivado los protocolos Covid en esta unidad, libre del virus desde finales de mayo. El tercer paciente ingresado es un hombre de 58 años que fue hospitalizado el pasado miércoles 19. Su cuadro clínico empeoró ayer y fue necesario su traslado a la unidad de críticos.

Otro dato que deja esta nueva escalada del Covid-19 es el diagnóstico de pacientes pediátricos. El rastreo de contactos tras la detección de positivos y los numerosos brotes de origen familiar multiplican la realización de PCR entre los pacientes asintomáticos, algo que no ocurría durante la fase aguda de la pandemia, en la que se diagnosticaba fundamentalmente a los sintomáticos.

En el área sanitaria de Ourense, al menos 28 de los casos activos actualmente son pacientes menores de 14 años. Y entre ellos, también bebés de apenas semanas. Como el hijo de Nayara Pena, una joven vecina de Ourense, que dio positivo al Covid-19 tras presentar síntomas después de llegar de un viaje a A Coruña. No se ha podido determinar el origen de este brote en el que dieron positivo, además del bebé de dos meses, su pareja, su madre y una amiga. "Una vez que ves que el niño es asintomático y está bien, ya no te asusta", señala Nayara, "pero los bebés lloran y no sabes por qué, al principio le miraba la fiebre cada media hora". La familia está aislada y bajo control médico a través de la plataforma Telea.

También hay un menor de edad entre los cuatro afectados por el nuevo brote detectado en A Pobra de Trives, un foco de origen familiar e importado localizado ayer. Por el momento, ya que se ha activado el protocolo de seguimiento y estudio de contactos estrechos, afecta a dos hombres de 70 y 42 años, una mujer de 33 y un niño, todos ellos residentes en dicho municipio. Los cuatro están aislados en su domicilio y monitorizados telemáticamente. Personal de su centro de salud realiza el seguimiento.

A consecuencia de este brote, la Consellería de Sanidade ha ordenado, como medida preventiva, la restricción total de las visitas en la residencia de la tercera edad de Pobra de Trives, con el objetivo de preservar la salud y seguridad de los residentes y los trabajadores del centro.

Por otro lado, el brote detectado el pasado miércoles en el concello de Vilamarían que tiene como posible origen la celebración de un bautizo, sumó ayer por la mañana dos nuevos positivos, por lo que son trece los casos vinculados a este foco. Los trece están en sus domicilios, monitorizados y controlados por personal sanitario de sus respectivos centros de salud. Este brote también ha provocado la suspensión de las visitas en las residencias Santiago Apóstol, de Vilamarín, y La Saleta, de San Cristovo de Cea.