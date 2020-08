Descartan aislamientos y pruebas a la plantilla tras un positivo en el Concello

El positivo en Covid-19 de un trabajador eventual del Concello de Ourense, adscrito al equipo del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha hecho saltar las alarmas entre el personal y los grupos de la oposición.

Las críticas se centran en que el gobierno local "ocultó" hasta el último momento que uno de los colaboradores del regidor se había contagiado de coronavirus. El diagnóstico se conoció este viernes, pero el trabajador ya se había encontrado mal antes. El martes dio negativo a la primera prueba y ya no se incorporó a su puesto. Desde la oposición y algunos trabajadores a través de la redes sociales censuran que el gobierno no hubiese alertado desde un principio de estas sospechas finalmente confirmadas, a objeto de tomar las medidas preventivas oportunas.

En esta línea, la oposición ha pedido que se realicen test a todos los trabajadores municipales y Comisiones Obreras pide además cuarentena preventiva para todos aquellos que tuvieron contacto con el positivo, incluido el alcalde.

No obstante, y según anució Pérez Jácome en un tuit, no se producirán, al menos de momento, este tipo de medidas. "Tras dar positivo en Covid-19 un trabajador de DO en el Concello, la Xunta me ha comunicado que se descarta cualquier tipo de confinamiento-cuarentena o test para los trabajadores". Señala el regidor que esta decisión se basa en que "no se han producido contactos estrechos", que son aquellos que superan los 15 minutos sin protección y a menos de dos metros de distancia.

El pleno no se aplaza

También ha pedido la oposición que se aplace el pleno, convocado para mañana lunes en el salón del Pazo Provincial. A este respecto, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, confirmó que puede celebrarse "según las directrices comunicadas por la Xunta de Galicia y siempre bajo la máxima prudencia y escrupuloso cumplimiento de los protocolos higiénico-sanitarios".

Tanto el PSOE como el BNG han pedido por registro copia del informe de la Xunta en el que se descartan medidas de confinamiento, aislamiento o test en en Concello de Ourense en relación con este caso. Los socialistas consideran un "agravio" que la Xunta aplique aquí un "protocolo diferente" y reprueban que el alcalde "no garantice la seguridad sanitaria del personal municipal". Por su parte, el BNG comunica que se está planteando la "no asistencia al pleno" si el gobierno no da marcha atrás". Jácome ha dicho en sus redes sociales que la posibilidad de que se desconvoque es "del 0,1%".