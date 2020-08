El abandono de Tufi, una gata con una raja abdominal: "Si no la cogéis, la dejo tirada"

La imagen de una gata con una herida en el intestino es escalofriante. La Protectora de Gatos y Perros de Ourense (Progape) difundió una serie de fotografías en la que Tufi, una joven gata, tenía el intestino por fuera de sus cuerpo.

La situación empeora cuando los responsables de la perrera municipal desvelan la experiencia del animal y la actitud de su propietario cuando fue a abandonarla en las instalaciones.

"El propietario de Tufi (la gata) se presentó en las instalaciones de la perrera municipal con una raja abdominal de la que se veían sobresalir los intestinos". Una herida abierta a la que no prestaron atención ni iniciaron las actuaciones sanitarias preventivas. El propietario continuó su abandono ante la sorpresa de las responsables.

"Estando tan tranquilo nos dice que si no se lo recogemos no tiene pensado llevarla a un veterinario, que la dejará por ahí tirada". Unas declaraciones que sorprendieron al personal de Progape que se hizo cargo de la gata ante el abandono intencionado de un propietario que no tenía la empatía mínima para su cuidado. Ahora, según los responsables de Progape, "ha sobrevivido a la cirugía y busca un hogar". Desde la perrera municipal animan a adoptar poniéndose en contacto con ellos por diferentes medios como el teléfono, el correo electrónico o con una cita presencial e incluso llaman, de nuevo, a la donación económica o de comida por parte de sus padrinos y nuevos donantes.

280 felinos abandonados

Desde Progape alertan de la tendencia de los dos últimos meses, tiempo en el que las gatas están en su época gestante, del elevado número de abandono de gatos y camadas de felinos que están entrando a la protectora. Solamente en los dos últimos mees (junio y julio) entraron 121 gatos, de los que la mayoría son registrados como abandonos.

En las estadísticas anuales del presente ejercicio (enero-julio) entraron en la protectora 285 gatos en régimen de abandono y se contabilizaron un total de 107 adopciones. Número insuficiente para aliviar la carga de trabajo del personal de la perrera que se desdobla para poder satisfacer las necesidades básicas de todos los animales que tienen y que abandonan en sus instalaciones.