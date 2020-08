El Concello espera directrices de Sanidad tras dar positivo un colaborador de Jácome

El Concello de Ourense espera directrices de la Consellería de Sanidad tras dar positivo en coronavirus uno de los trabajadores eventuales del equipo de Gonzalo Pérez Jácome, que ejerce funciones en el gabinete de la Alcaldía.

A través de un comunicado, el Concello de Ourense explica que trabajó hasta el martes 18 y que ese día "se encontró mal y automáticamente se ausentó y acudió al centro médico El Carmen para realizar el test del Covid-19, que dio negativo". Pese a ello, y "por precaución", no se incorporó a su puesto. El jueves repitió la prueba que dio positivo este viernes. "Tan pronto como conoció el resultado se lo comunicó al Concello", precisa la nota. No obstante, el edil de Recursos Humanos, Armando Ojea, se refería a las 17.00 horas a "rumores" e insistía en que "oficialmente" no había caso: "No me consta nada de eso, ni siquiera me consta una baja", afirmaba.

"Tan pronto como se conocieron los hechos, este mediodía el propio alcalde y el servicio de RRHH del Concello los pusieron en conocimiento de la Xunta para adoptar las medidas que las autoridades sanitarias determinen, siendo conscientes de que la seguridad y la salud deben ser siempre la prioridad".

Dichas medidas que podrían implicar el aislamiento de las personas que han tenido contacto con este trabajador, entre los que se podría incluir el propio regidor. En este sentido, los tres grupos políticos en la oposición, PSOE, BNG y Cs han solicitado el aplazamiento del pleno de agosto convocado para este lunes, cuestión sobre la que todavía no se ha pronunciado el gobierno local.

El PSOE solicita que se realicen pruebas a todos los trabajadores y acusa al gobierno local de "irresponsabilidad" por "no haber actuado antes". Ciudadanos lamentó que no se les hubiese advertido antes de la situación y e BNG criticó la "ocultación de una información tan relevante", a la vez que pidió PCRs a toda la plantilla.

Ante el repunte de los casos, el alcalde pide a la ciudadanía que cumpla con las medidas establecidas por la Xunta para prevenir el contagio. Al mismo tiempo, instruyó a la Policía Local para fortalecer la vigilancia del cumplimiento, como una prioridad esencial para garantizar la seguridad y salud de la población de Ourense.