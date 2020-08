La CIG avisa: "El gobierno debe tomarse en serio la gestión directa de los servicios"

El Concello de Ourense acaba de anunciar que va a estudiar la posibilidad de remunicipalizar el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, una vez que la concesión terminó y antes de sacar un nuevo pliego. La vía elegida sería la municipalización o, en su caso la creación de una empresa pública, en palabras del portavoz del gobierno, Miguel Caride (DO).

Desde la Confederación Intersindical Galega dicen que "sorprende la valentía de esta decisión. Más aún viniendo como viene de un gobierno que alardea de su concepto de liberalismo económico. Pero la pregunta es ¿por qué este servicio y no otros? ¿Por qué el agua sí, y la recogida de la basura y limpieza viaria no, cuya concesión finalizó en marzo? ¿Por qué ni se habla del transporte urbano, que lleva años en precario? Y se estamos dispuestos a municipalizar un servicio complejo como el del agua, ¿cómo es posible que la limpieza de los colegios y dependencias municipales, que únicamente implicaría la gestión del personal, se privatice y mismo se pretenda hacer en lotes para darle beneficios a varias empresas en un mismo servicio? ¿Por qué se sigue buscando desesperadamente para la Ayuda a Domicilio en lugar de gestionarlo directamente desde el Concello", se preguntan. Y finalizan: "Mucho nos tememos que el Concello de Ourense no va municipalizar servicio ninguno, a pesar de llevar esa propuesta en el programa electoral".