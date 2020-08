La "Botica" de Beariz depende de una subvención para reabrir

El Museo "Casa da Botica" de Beariz abrió hace seis años sin musealizar y desde entonces ha recibido muchas visitas. Pero desde primeros de año está cerrado a la espera de una subvención que le permita musealizarlo. Es fundamental el trabajo de una empresa especializada que limpie, restaure y catalogue el material existente.

El Concello contrató una empresa de Lugo para hacer todo el trabajo técnico de catalogación pero está a la espera de una subvención para pagarle. El local se restauró hace años pero queda pendiente el inventario y catalogación de los elementos. El teniente alcalde, Tomás Sancho, explica que a la empresa se le pidió que avance en la catalogación del material que va a ser expuesto, ya que hay otro que no tiene interés visual y quedará formando parte del fondo.

Señala que en la mayoría de los objetos hay que hacer también una restauración, que "no estaba prevista pero según los expertos es necesaria porque se estaban deteriorando etiquetas y frascos". Al estar con sustancias químicas, y siendo frascos que no estaban herméticamente cerrados, esas sustancias se salían y "dañan el pegamento y la tinta con la que están escritas las etiquetas". Y para poder entender los nombres de las sustancias y recuperar la información para hacer una catalogación más exacta, "es necesario ese trabajo".

Sigue habiendo demanda de público para visitar la botica pero solo se puede ver el local vacío, y "así no merece la pena". Cuenta con muchas curiosidades, y además de documentos interesantes, "hay sustancias ilustrativas de medicinas que se elaboraban entonces y que ya no existen muestras en otros sitos, son únicas, así como formulas magistrales que antes eran típicas y ahora no se consiguen a menos que se hagan otra vez". También algunas medicinas en los embalajes originales de cuando la industria empezó a hacerlos y distribuirlos a las farmacias, y "los farmacéuticos que los han visto dicen que nunca los han visto".

Cree que este año no hay posibilidad de que reabra, todo depende de que se conceda la subvención y la empresa especializada de Lugo que se contrató termine el trabajo de catalogación. Explica que "pensábamos que se podía hacer de forma rápida pero tiene un nivel de complejidad técnico que los asesores con los que hablamos no sospechaban, y al ponerse a trabajar se dieron cuenta que se escapaba a sus capacidades y por eso tuvimos que buscar una empresa que tuviera dominio de disciplinas de restauración y catalogación". Y es que si ese material ahora "no se trata bien se va a perder. Si se deteriora la etiqueta se pierde el contenido que está dentro porque aunque esté dentro no se sabe lo que es".